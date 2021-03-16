 
Модернизация

"Саратовские распределительные сети" инвестируют более 1 млрд рублей в развитие электросетевого комплекса региона

Саратовские распределительные сети инвестируют более 1 млрд рублей в развитие электросетевого комплекса региона

16 марта 2021, 18:00
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ ВОЛГА, САРАТОВСКИЕ СЕТИ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Волга

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В рамках реализации инвестиционной программы 2021 года филиал ПАО «Россети Волга» – «Саратовские распределительные сети» направит на развитие электросетевого комплекса региона более 1,6 млрд рублей.

В Балаковском районе завершается реконструкция 110/10 кВ «Сазанлей», которая станет первой высокоавтоматизированной подстанцией в эксплуатационной зоне «Россети Волга». В текущем году будет проведена замена трансформатора, работы по модернизации открытого и комплектного распределительных устройств. Объект обеспечивает электроснабжение потребителей центральной части города Балаково.

Среди наиболее значимых проектов – реконструкция открытого и комплектного распределительных устройств на ПС 110/10 кВ «Мокроус». Она обеспечивает электроснабжение более 9 тыс. жителей шести населенных пунктов Федоровского района, объектов социальной, железнодорожной и транспортной инфраструктуры.

На ПС 110/6 кВ «Очистные сооружения» в Пугачевском районе энергетики заменят комплектное распределительное устройство. Помимо нового коммутационного оборудования в нем предусмотрена установка микропроцессорных систем релейной защиты, цифрового порта, аппарата управления оперативным током, цифровых электрических счетчиков. Это даст возможность при дельнейшей реконструкции интегрировать подстанцию в формирующуюся интеллектуальную систему электрических сетей.

В ходе реализации инвестиционной программы также будут проводиться работы на воздушных линиях электропередачи. На ВЛ 110 кВ ТЭЦ-2 – Красный Яр для повышения надежности энергоснабжения энергетики осуществят вынос 3 опор из зоны затопления. На этой же ВЛ в рамках капитального ремонта трассы Р-228 «Сызрань – Саратов – Волгоград» будут смонтированы 3 опоры высотой 30 м в местах пересечения с автодорогой.

Мероприятия, направленные на развитие электросетевого комплекса региона, позволят повысят эффективность его работы, надежность и качество электроснабжения потребителей Саратовской области.

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Источник: Россети Волга

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