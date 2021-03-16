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Системный оператор внедрил новое поколение электронного оперативного журнала диспетчерского и дежурного персонала

Системный оператор внедрил новое поколение электронного оперативного журнала диспетчерского и дежурного персонала

16 марта 2021, 13:30
Рубрика: Модернизация
Метки: СО ЕЭС, ЦИФРОВИЗАЦИЯ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: АО "СО ЕЭС"

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Системный оператор ввел в промышленную эксплуатацию новое поколение информационно-управляющей системы ведения электронного оперативного журнала, позволяющей автоматизировать ряд деловых процессов и повысить эффективность работы с информацией.

Информационно-управляющая система (ИУС) «Электронный оперативный журнал» является подсистемой оперативно-информационного комплекса (ОИК) – основного программного продукта диспетчерского персонала Системного оператора, при помощи которого осуществляется управление электроэнергетическим режимом ЕЭС России. Внедрение ИУС выполнялось в рамках поэтапного перехода на ОИК нового поколения, построенного на более современной платформе с поддержкой Единой информационной модели ЕЭС России, основанной на принципах общей информационной модели (CIM, Common Information Model).

«Электронный оперативный журнал» предназначен для автоматизированного ведения, хранения и анализа записей диспетчерского и дежурного персонала. Ключевые функции – внесение, корректировка и отмена записей об изменении состояния генерирующего оборудования, ЛЭП, устройств РЗА, аварийных событиях и др., просмотр, поиск и фильтрация записей, прием и передача смены. Основные пользователи новой ИУС – диспетчеры. Также его используют и другие специалисты, осуществляющие круглосуточное дежурство: дежурные информаторы, дежурные инженеры по оперативному планированию, дежурные специалисты Службы оперативной эксплуатации.

Оперативный журнал исторически является одним из важнейших механизмов контроля и отчетности диспетчерского персонала – надежным и эффективным инструментом передачи актуальной информации между диспетчерскими сменами. Он стал использоваться в 1920-х годах одновременно с появлением оперативно-диспетчерского управления в отечественной электроэнергетике. Изначально это были бумажные документы, к которым предъявлялись требования строгой отчетности. С начала 2000-х годов начался перевод оперативных журналов в электронный формат. В настоящее время этот формат продолжает активно развиваться. Новая информационно-управляющая система стала уже вторым поколением электронных оперативных журналов, внедренных в Системном операторе и пришла на смену предыдущей, морально и технологически устаревшей, версии электронного оперативного журнала.

Новая версия электронного оперативного журнала выполняет свои функции в привязке к объектам Единой информационной модели, что обеспечивает возможность гибкой «бесшовной» интеграции с другими ИУС, поддерживающими CIM. Кроме того, в отличие от предыдущей версии ИУС, которая требовала установки программного обеспечения на рабочие места пользователей, новая система, благодаря реализации в виде веб-приложения, исключает такую необходимость. Теперь запуск и выполнение функций электронного оперативного журнала осуществляются при помощи интернет-браузера, в том числе с мобильных устройств.

К настоящему времени на новую систему ведения оперативного журнала переведены все филиалы Системного оператора.

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Источник: АО "СО ЕЭС"

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