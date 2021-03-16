ПАО «НЗХК» (Новосибирский завод химконцентратов, предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ») и Организация по атомной энергии Египта (EAEA) подписали контрактные документы на поставку в Египет в 2021 году очередной партии компонентов низкообогащенного ядерного топлива.

Поставки выполняются в рамках долгосрочного рамочного контракта на экспорт в Египет компонентов ядерного топлива для реактора ETRR-2, заключенного в 2020 году между ПАО «НЗХК» и EAEA при координации АО «ТВЭЛ». Номенклатура продукции включает урановые компоненты, а также изделия из алюминиевого сплава и порошка алюминия.

Первые поставки по данному контракту были осуществлены в 2020 году. Благодаря тесному и эффективному взаимодействию заказчика и поставщика контрактные обязательства российской стороны были выполнены в полном объеме, несмотря на ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией.

«Египетский заказчик полностью удовлетворен исполнением контракта. В 2020 году по просьбе заказчика часть продукции была поставлена даже раньше предусмотренного срока. Кроме того, в условиях локдауна в странах Европы в прошлом году были предприняты беспрецедентные усилия для исполнения контрактов по линии АО «ТВЭЛ» на поставку нашего топлива для исследовательских реакторов в Чехии и в Венгрии, которые обеспечили безусловное выполнение обязательств Топливной компании перед заказчиками. Для Топливного дивизиона Росатома клиентоориентированность остается ключевым приоритетом в любых обстоятельствах», - отметил генеральный директор ПАО «НЗХК» Алексей Жиганин.

Для справки:

Исследовательский реактор аргентинского дизайна ETRR-2, расположенный в национальном египетском Центре ядерных исследований в городе Иншас, используется для научных исследований в области физики элементарных частиц, материаловедения, а также для наработки радиоизотопов.

Новосибирский завод химконцентратов (ПАО «НЗХК», г. Новосибирск) – один из ведущих мировых производителей ядерного топлива для АЭС и исследовательских реакторов России и зарубежных стран. Российский производитель металлического лития и его солей. Входит в состав Топливной компании Росатома «ТВЭЛ».

Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. ТВЭЛ является единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС обеспечивает топливом в общей сложности 75 энергетических реактора в 15 государствах, исследовательские реакторы в девяти странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе ТВЭЛ. Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» является крупнейшим в мире производителем обогащённого урана. В ней активно развиваются новые бизнесы в области химии, металлургии, технологий накопления энергии, 3D-печати, цифровых продуктов, а также вывода из эксплуатации ядерных объектов. tvel.ru