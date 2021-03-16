Эксперты Главгосэкспертизы России изучили представленную повторно проектно-сметную документацию на строительство морского перегрузочного комплекса сжиженного природного газа в Камчатском крае. По итогам рассмотрения выданы положительные заключения.

В 2017 году правительство Камчатского края и ПАО «Новатэк» подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого в бухте Бечевинская на юго-восточном побережье полуострова Камчатка было начато строительство морского перегрузочного комплекса. Он обеспечит перегрузку сжиженного природного газа, доставляемого с северных месторождений в районе Обской губы судами-газовозами ледового класса, на суда-газовозы без ледового усиления для дальнейшей транспортировки СПГ потребителям азиатско-тихоокеанского региона. По окончании полного цикла строительства, разбитого на пять этапов, грузооборот терминала достигнет около 21,7 млн тонн, а портовая инфраструктура сможет обслуживать 657 судозаходов в год. Проектной документацией, получившей с учетом корректировок положительное заключение Главгосэкспертизы России, предусмотрено строительство за счет инвестиций ПАО «НОВАТЭК» рейдовых стоянок двух плавучих хранилищ газа (ПХГ), а также рейдовых мест стоянки ПХГ и судов-газовозов с якорно-швартовым раскреплением. Кроме того, за счет средств федерального бюджета предусматривалось создание подходного канала, причала эксплуатации системы обеспечения безопасности мореплавания, антенно-мачтовых сооружений, блоков-контейнеров для размещения оборудования и лазерных створных маяков.

Корректировка проектных решений связана с внесением изменений в состав этапов строительства объектов морской инфраструктуры, финансируемых за счет средств федерального бюджета. Так, ввод в эксплуатацию сооружений первого этапа предполагает выделение двух отдельных подэтапов. В первую очередь, на этапе 1.1, введут подходной канал длиной 6,6 км, а также плавучие знаки ограждения канала и акватории терминала. На этапе 1.2 планируют ввести причал для обслуживания береговых объектов и систем обеспечения безопасности мореплавания, включая средства навигационного оборудования и систему управления движения судов. Одновременно будут сданы объекты для обеспечения транспортной безопасности акватории и охраны береговых объектов федеральной собственности.

Кроме того, были внесены изменения в технологию выполнения дноуглубительных работ и в состав используемых механизмов.

Площадка строительства терминала расположена в Елизовском районе Камчатского края.

Генеральная проектная организация – ЗАО «ГТ Морстрой».

Фото: ru.arctic.ru