«Россети Тюмень» планируют исполнить 4 700 договоров технологического присоединения в 2021 году. Общий объем присоединённой мощности составит 246 МВт. Надежное электроснабжение получат более 4 тысяч человек, крупные нефтегазодобывающие проекты, более 150 субъектов малого и среднего бизнеса, а также новые жилые комплексы и социально значимые объекты.

В Тюменской области компания обеспечит электроэнергией 8 новых фельдшерско-акушерских пунктов, 3 общеобразовательные школы и детский сад. В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и Ямало-Ненецком автономном округе для энергоснабжения нефтегазодобывающих компаний запланирован ввод в эксплуатацию ряда электросетевых объектов, в том числе нескольких питающих центров и высоковольтных линий электропередачи. Дополнительную мощность получат объекты «Роснефти», «ПИТ «СИБИНТЭК» и «КанБайкал». Реализация мероприятий принесет «Россети Тюмень» по итогам 2021 года выручку в размере 3,3 млрд рублей.

«В компанию, несмотря на то что деловая активность еще не вышла на докризисный уровень, продолжают поступать обращения потребителей на подключение к сетям. Наша задача – обеспечить технологическое присоединение по всем договорам в максимально сжатые сроки. От оперативности энергетиков зависит расширение горизонта развития регионов: на Севере старт крупных проектов нефтяников и газовиков, на Юге – развитие сегментов малого и среднего бизнеса», – отметил заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг «Россети Тюмень» Владимир Кирюхин.

Специалисты «Россети Тюмень» прогнозируют в ближайшие 4 года, после снятия ограничений в рамках сделки ОПЕК+, увеличение мощности энергопотребления на 852 МВт. Рост будет сформирован за счет технологического присоединения объектов нефтегазодобычи в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.