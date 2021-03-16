В ходе рабочей поездки по дальневосточным территориям для оценки площадок ТОР и эффективности мер господдержки гендиректор АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» Эдуард Черкин провел рабочую встречу с первым заместителем председателя правительства Хабаровского края Марией Авиловой. На совещании обсуждены вопросы дальнейшего инфраструктурного обеспечения площадок территорий опережающего развития, адресной работы с инвесторами, обеспечения кадрами текущих и перспективных проектов.

«Конкурентные преимущества Хабаровского края очевидны – близость к крупным азиатским рынкам сбыта, выгодное логистическое расположение, наличие трех территорий опережающего развития и распространение режима свободного порта Владивосток на два муниципальных образования. Среди сдерживающих факторов – отсутствие сухопутных транспортных пограничных переходов, недостаточная транспортная, инфраструктурная и инженерная обеспеченность площадок, а также относительно скромные размеры потребительского рынка. В целом, говоря о развитии субъекта, мы ставим перед собой амбициозные цели. Работая с драйверами и инструментами, влияющими на экономику и ВРП, до 2025 года планируем привлечь не меньше 220 млрд рублей в основной капитал. Совместно нам предстоит вывести на новый уровень работу по привлечению инвесторов, сделав акцент на основных конкурентных преимуществах субъекта», - заявил генеральный директор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Эдуард Черкин.

По словам Марии Авиловой, диверсификация ВРП – одно из главных экономических преимуществ региона, что позволяет субъекту относительно благоприятно проходить кризисные периоды. Кроме того, реализация крупного транспортного проекта «Обход Хабаровска», который объединит три федеральные трассы, а также обеспечит транзитный грузовой трафик на остров Большой Уссурийский и в перспективе в КНР – позволит региону стать еще более привлекательным для инвесторов.

«Регион один из первых начал создавать площадки опережающего развития. Мы накопили хороший опыт работы с инвесторами и поступательно движемся вперед. Система образования в регионе развита на достаточно высоком уровне. Реализуем кадровые программы, которые работают в связке с якорными предприятиями. С АСЗ и авиационным предприятием реализуется концепция непрерывного инженерного образования, которая включает в себя детский технопарк и бизнес-инкубатор. Система непрерывного инженерного образования позволяет проводить стажировку, сдавая выпускные экзамены непосредственно на производстве», - отметила Мария Авилова.

Отмечалось, что на сегодняшний день с резидентами на всех площадках ТОР в регионе заключено 73 соглашения (40 в Хабаровске) на общую сумму инвестиций – 66,3 млрд рублей и планируемым созданием более 7,3 тыс. рабочих мест. По данным на начало марта, инвесторы уже вложили около 38 млрд рублей, создав 4 326 рабочих мест. К выпуску продукции приступили 34 резидента, в том числе – 21 в Хабаровске и 10 в Комсомольске-на-Амуре. Наиболее динамично развивается площадка «Авангард» на ТОР «Хабаровск», которая заполнена практически полностью. Вторая по востребованности в этой ТОР - площадка «Ракитное». Здесь будут продолжены работы по инфраструктурному обеспечению, увеличению мощностей для подключения новых потребителей к газу.

В Комсомольске-на-Амуре краевые власти совместно с «КРДВ» планируют активизировать работу по поиску якорных инвесторов для площадки ТОР «Комсомольск» - «Парус». Ее специализация – высокотехнологичное промышленное производство. Перспективы развития связаны с созданием пояса местных компаний, которые будут обеспечивать сервисные закупки для авиационного производства в Комсомольске-на-Амуре, а также обеспечивать продукцией крупные инвестпроекты в транспортной и сырьевой сферах.

Информация предоставлена пресс-службой Корпорации по развитию Дальнего Востока