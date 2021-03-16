Соответствующее инвестиционное соглашение подписали 16 марта заместитель губернатора Кубани Андрей Коробка, генеральный директор «Нестле Кубань» Ольга Половьянова и глава Тимашевского района Андрей Палий в ходе конференции, посвященной 15-летию работы компании в регионе.

Андрей Коробка поздравил компанию с юбилеем от имени губернатора Кубани Вениамина Кондратьева и отметил, что «Нестле» много лет является надежным партнером Краснодарского края.

– Общий объем инвестиций в строительство, расширение и модернизацию фабрики за 15 лет составил более 13 млрд рублей. Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности – стратегические для агропромышленного комплекса нашего региона, поэтому мы готовы оказывать им всестороннюю поддержку для дальнейшего развития, – подчеркнул заместитель главы региона.

Андрей Коробка также добавил, что «Нестле» создала около тысячи рабочих мест, на которых трудятся преимущественно жители Тимашевского района. Кроме того, компания активно инвестирует в социальную сферу муниципалитета – помогает детским учреждениям, занимается благоустройством и развитием культурной жизни района.

Модернизация фабрики позволит увеличить объемы производства натурального растворимого кофе на предприятии.

– Мы рады отметить 15-летие нашей кофейной фабрики в Тимашевске значительными инвестициями в развитие производства. Категория кофе является стратегически важной для «Нестле». Инвестиции в размере 2,8 млрд рублей позволят нам удовлетворить растущий спрос российских потребителей на высококачественный кофе и поддержат наши планы по дальнейшему росту категории, – сказал глава «Нестле» в регионе Россия и Евразия Марсиаль Роллан.

Кофейная фабрика «Нестле» – одно из крупнейших предприятий компании в мире. Компания присутствует в Краснодарском крае с 2005 года и производит широкий ассортимент кофейной продукции, которая поставляется на российский рынок и в страны СНГ, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края