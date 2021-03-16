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На заводе "Точмаш" планирует создать 3 тысячи рабочих мест

На заводе Точмаш планирует создать 3 тысячи рабочих мест

16 марта 2021, 14:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 
Источник: progorod33.ru

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инфраструктура

Предприятие "ИТКОЛ-Точмаш" планирует обеспечить город Владимир 3 тысячами рабочих мест.

Предприятие ВПО "Точмаш" в конце 2020 года перешло в управление московской кампании ИТКОЛ. В связи с этим, Точмаш может стать настоящим центром притяжения трудовых кадров. 

На данный момент идёт привлечение резидентов крупного, среднего и малого бизнеса. На базе цехов планируют создать технопарк с особой экосистемой. Такой технопарк будет означать приток инвестиций, рост объема производства, увеличение налоговых поступлений в местный бюджет.

При этом, привлекать кадры планируется из числа выпускников ПТУ и ВУЗов, привлечение местных специалистов и бывших работников предприятия. Потребуется примерно три тысячи специалистов. 

ИТКОЛ рассчитывает в течение пяти лет выйти на уровень безубыточности, а строительство Рпенского проезда по расчётам компании, наоборот благотворно скажется на развитии обьекта.

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Источник: progorod33.ru

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