На заводе "Точмаш" планирует создать 3 тысячи рабочих мест

Предприятие "ИТКОЛ-Точмаш" планирует обеспечить город Владимир 3 тысячами рабочих мест.

Предприятие ВПО "Точмаш" в конце 2020 года перешло в управление московской кампании ИТКОЛ. В связи с этим, Точмаш может стать настоящим центром притяжения трудовых кадров.

На данный момент идёт привлечение резидентов крупного, среднего и малого бизнеса. На базе цехов планируют создать технопарк с особой экосистемой. Такой технопарк будет означать приток инвестиций, рост объема производства, увеличение налоговых поступлений в местный бюджет.

При этом, привлекать кадры планируется из числа выпускников ПТУ и ВУЗов, привлечение местных специалистов и бывших работников предприятия. Потребуется примерно три тысячи специалистов.

ИТКОЛ рассчитывает в течение пяти лет выйти на уровень безубыточности, а строительство Рпенского проезда по расчётам компании, наоборот благотворно скажется на развитии обьекта.