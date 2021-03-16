Время чтения ≈ 2 мин

Представляем вашему вниманию очередной выпуск рубрики «Современные тенденции и вопросы диагностики электрооборудования».

Материалы подготовлены специалистами ООО «БО-Энерго». В выпуске представлены обзоры актуальных публикаций, касающихся новых технологий и методов мониторинга и диагностики электрооборудования.

Ознакомиться с выпуском можно по ссылке.

Все выпуски рубрики доступны по ссылке.

Также предлагаем подписаться на дайджест-телеграм-канал «Звезда» научно-внедренческого объединения «БО-ЭНЕРГО».

Содержание выпуска: