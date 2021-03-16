Представляем вашему вниманию очередной выпуск рубрики «Современные тенденции и вопросы диагностики электрооборудования».
Материалы подготовлены специалистами ООО «БО-Энерго». В выпуске представлены обзоры актуальных публикаций, касающихся новых технологий и методов мониторинга и диагностики электрооборудования.
Ознакомиться с выпуском можно по ссылке.
Все выпуски рубрики доступны по ссылке.
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Содержание выпуска:
- Опыт установки системы СВЧ-мониторинга ЧР в кабельных линиях.
- Контроль распределения вибрации трансформатора для определения механических дефектов обмотки.
- Определение наличия короткозамкнутых витков обмотки ротора больших гидрогенераторов.
- Метод определения короткозамкнутых витков обмотки возбуждения явнополюсных синхронных генераторов.
- IoT-платформа для мониторинга состояния асинхронных двигателей.
- Метод онлайн-диагностики трансформатора по электрическим параметрам данным температуры.
- Способ диагностики состояния турбогенераторов при помощи расширенной взвешенной нейронной сети.
- Опыт вибродиагностики насосов рециркуляции теплоносителя АЭС.
- Метод расчёта индекса состояния и уровня риска повреждения КРУЭ, работающих в тропических условиях.
- Распознавание импульсов ЧР в кабельных муфтах при помощи разнонаправленных ВЧТТ и вейвлет-преобразований.
- Модель оценки степени развития дефекта и остаточного срока службы подшипников ветрогенератора.
- Метод аналитического определения приоритета обслуживания элементов гидрогенератора.
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Источник: РНК СИГРЭ