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Рубрика "Современные тенденции и вопросы диагностики электрооборудования"

Рубрика Современные тенденции и вопросы диагностики электрооборудования

16 марта 2021, 10:48
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, БО-ЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: РНК СИГРЭ

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Время чтения ≈ 2 мин
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Представляем вашему вниманию очередной выпуск рубрики «Современные тенденции и вопросы диагностики электрооборудования».

Материалы подготовлены специалистами ООО «БО-Энерго». В выпуске представлены обзоры актуальных публикаций, касающихся новых технологий и методов мониторинга и диагностики электрооборудования.

Ознакомиться с выпуском можно по ссылке.

Все выпуски рубрики доступны по ссылке.

Также предлагаем подписаться на дайджест-телеграм-канал «Звезда» научно-внедренческого объединения «БО-ЭНЕРГО».

Содержание выпуска:

  1. Опыт установки системы СВЧ-мониторинга ЧР в кабельных линиях.
  2. Контроль распределения вибрации трансформатора для определения механических дефектов обмотки.
  3. Определение наличия короткозамкнутых витков обмотки ротора больших гидрогенераторов.
  4. Метод определения короткозамкнутых витков обмотки возбуждения явнополюсных синхронных генераторов.
  5. IoT-платформа для мониторинга состояния асинхронных двигателей.
  6. Метод онлайн-диагностики трансформатора по электрическим параметрам данным температуры.
  7. Способ диагностики состояния турбогенераторов при помощи расширенной взвешенной нейронной сети.
  8. Опыт вибродиагностики насосов рециркуляции теплоносителя АЭС.
  9. Метод расчёта индекса состояния и уровня риска повреждения КРУЭ, работающих в тропических условиях.
  10. Распознавание импульсов ЧР в кабельных муфтах при помощи разнонаправленных ВЧТТ и вейвлет-преобразований.
  11. Модель оценки степени развития дефекта и остаточного срока службы подшипников ветрогенератора.
  12. Метод аналитического определения приоритета обслуживания элементов гидрогенератора.

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Источник: РНК СИГРЭ

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