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В Башкирии возбужден ряд уголовных дел о коррупции при строительстве соцобъектов

В Башкирии возбужден ряд уголовных дел о коррупции при строительстве соцобъектов

16 марта 2021, 17:30
Рубрика: Происшествия
Метки: КОРРУПЦИЯ, БАШКИРИЯ
Отрасль: Строительство 
Источник: interfax-russia.ru

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Следователи в Башкирии возбудили восемь уголовных дел по факту злоупотребления должностными лицами при заключении госконтрактов почти на 1 млрд рублей, сообщила пресс-служба регионального СУ СКР во вторник.

"По версии следствия, в 2018 и 2019 годах руководством ГКУ "Управление капитального строительства Республики Башкортостан" без проведения конкурентных процедур были заключены 12 государственных контрактов с ФГУП "Управление строительства N3 Федеральной службы исполнения наказаний" на общую сумму свыше 970 млн рублей", - говорится в сообщении.

Госконтракты были заключены на строительство объектов социальной инфраструктуры: детских садов, школ, медучреждений и других.

При этом в документах, в нарушение требований законодательства, предусматривалась возможность привлечения субподрядчиков. В последующем, управление ФСИН заключило договоры с другими организациями. Весь объем работ был выполнен субподрядчиками по по более низкой стоимости, а управление строительства ФСИН "фактически выступило в качестве посредника, получив за это из регионального и федерального бюджетов более 49 млн рублей", отмечается в пресс-релизе СКР.

Таким образом, действиями должностных лиц двух госучреждений были грубо нарушены конкурентные процедуры, а бюджетные средства - неэффективно потрачены, региональному и федеральному бюджету причинен крупный ущерб.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства совершенных по ч. 1 ст. 285 УК РФ преступлений, а также причастных к ним лиц.

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Источник: interfax-russia.ru

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