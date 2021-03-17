Банк профинансирует комплексную застройку в Новой Москве

SberCIB профинансирует на 2,8 млрд руб. строительство второго этапа крупного проекта комплексного освоения территории ЖК «Алхимово» в Новой Москве. Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе девелопера проекта – Группе «Самолет».

В рамках проектного финансирования планируется построить жилые дома и детский сад на 275 мест. Всего в рамках жилого комплекса «Алхимово» предусмотрено строительство двух детских садов и школы. Здесь также откроются спортивные секции, кафе, рестораны, предприятия сферы услуг.