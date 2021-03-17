RusCable Insider #213 - Схема Cabex, голосование PR-Challeng
17 марта 2021, 09:12
Рубрика: Встречи
Метки: РОССЕТИ, ДАГЕСТАН
Отрасль: Электроэнергетика
Перед осмотром Андрей Рюмин провёл рабочее совещание с министром энергетики и ЖКХ Республики Дагестан Манвелом Мажонцем, в ходе которого обсуждались совместные действия по дальнейшему развитию сетей и повышению качества энергоснабжения потребителей региона, включая вопросы техприсоединения, консолидации на базе «Россетей» сторонних и бесхозяйных энергообъектов.
Руководитель министерства отметил высокую устойчивость инфраструктуры компании 35 кВ и выше к неблагоприятной погоде последних месяцев и поблагодарил энергетиков за содействие в устранении нарушений, в том числе в сетях под управлением третьих лиц.
После встречи Андрей Рюмин осмотрел электросетевую инфраструктуру в нескольких населённых пунктах вблизи Махачкалы:
В рамках поездки также запланирована рабочая встреча Андрея Рюмина с врио Главы Республики Дагестан Сергеем Меликовым. В повестке - реализация программ повышения надёжности и снижения потерь, консолидация активов, вопросы урегулирования дебиторской задолженности.
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