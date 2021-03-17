Перед осмотром Андрей Рюмин провёл рабочее совещание с министром энергетики и ЖКХ Республики Дагестан Манвелом Мажонцем, в ходе которого обсуждались совместные действия по дальнейшему развитию сетей и повышению качества энергоснабжения потребителей региона, включая вопросы техприсоединения, консолидации на базе «Россетей» сторонних и бесхозяйных энергообъектов.

Руководитель министерства отметил высокую устойчивость инфраструктуры компании 35 кВ и выше к неблагоприятной погоде последних месяцев и поблагодарил энергетиков за содействие в устранении нарушений, в том числе в сетях под управлением третьих лиц.

После встречи Андрей Рюмин осмотрел электросетевую инфраструктуру в нескольких населённых пунктах вблизи Махачкалы:

Сети посёлка Сулак с одноименной подстанцией 35 кВ (обеспечивает электроснабжение более 11 000 жителей). Инфраструктура подвергается повышенным нагрузкам в осенне-зимний период из-за массового использования электрообогревателей.

Село «Кривая Балка», где с ноября 2020 г. специалисты «Россетей» провели ремонт и модернизацию сетевых объектов сторонних собственников (повреждения до 90%) для нормализации ситуации с электроснабжением.

Подстанция 35 кВ «Полигон Солнце», обеспечивающая электроснабжение 9 500 жителей, 11 социально значимых объектов – детские сады, школы, медицинские учреждения.

В рамках поездки также запланирована рабочая встреча Андрея Рюмина с врио Главы Республики Дагестан Сергеем Меликовым. В повестке - реализация программ повышения надёжности и снижения потерь, консолидация активов, вопросы урегулирования дебиторской задолженности.