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Глава "Россетей" Андрей Рюмин начал рабочую поездку в Республику Дагестан с посещения сетевых энергообъектов

Глава Россетей Андрей Рюмин начал рабочую поездку в Республику Дагестан с посещения сетевых энергообъектов

17 марта 2021, 09:12
Рубрика: Встречи
Метки: РОССЕТИ, ДАГЕСТАН
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: ПАО "Россети"

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Россети, Дагестан

Россети, Дагестан

Перед осмотром Андрей Рюмин провёл рабочее совещание с министром энергетики и ЖКХ Республики Дагестан Манвелом Мажонцем, в ходе которого обсуждались совместные действия по дальнейшему развитию сетей и повышению качества энергоснабжения потребителей региона, включая вопросы техприсоединения, консолидации на базе «Россетей» сторонних и бесхозяйных энергообъектов.

Руководитель министерства отметил высокую устойчивость инфраструктуры компании 35 кВ и выше к неблагоприятной погоде последних месяцев и поблагодарил энергетиков за содействие в устранении нарушений, в том числе в сетях под управлением третьих лиц.

После встречи Андрей Рюмин осмотрел электросетевую инфраструктуру в нескольких населённых пунктах вблизи Махачкалы:

  • Сети посёлка Сулак с одноименной подстанцией 35 кВ (обеспечивает электроснабжение более 11 000 жителей). Инфраструктура подвергается повышенным нагрузкам в осенне-зимний период из-за массового использования электрообогревателей.
  • Село «Кривая Балка», где с ноября 2020 г. специалисты «Россетей» провели ремонт и модернизацию сетевых объектов сторонних собственников (повреждения до 90%) для нормализации ситуации с электроснабжением.
  • Подстанция 35 кВ «Полигон Солнце», обеспечивающая электроснабжение 9 500 жителей, 11 социально значимых объектов – детские сады, школы, медицинские учреждения.

В рамках поездки также запланирована рабочая встреча Андрея Рюмина с врио Главы Республики Дагестан Сергеем Меликовым. В повестке - реализация программ повышения надёжности и снижения потерь, консолидация активов, вопросы урегулирования дебиторской задолженности.

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Источник: ПАО "Россети"

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