По итогам совещания, прошедшего на площадке Главгосэкспертизы России, начальник ведомства Игорь Манылов и губернатор региона Александр Цыбульский подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве. Соглашение затрагивает вопросы внедрения технологий информационного моделирования, формирования единой цифровой среды, развития системы ценообразования и сметного нормирования, а также повышения квалификации участников строительного процесса.

В рамках сотрудничества Главгосэкспертизы и правительства Архангельской области планируется управлять реализацией инвестиционных проектов, планировать и минимизировать сроки выполнения инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования и прохождения государственной экспертизы, усилить работу по повышению качества проектной документации.

Кроме того, Главгосэкспертиза и регион будут вести совместную работу по разработке и актуализации сметных нормативов, расценок и цен, укрупненных нормативов цены строительства и укрупненных нормативов цены конструктивных решений, индексов изменения сметной стоимости строительства. Стороны договорились об оперативном предоставлении сведений о полигонах, на базе которых будут вестись нормативные наблюдения и разрабатываться технологические карты, а также о совершенствовании мониторинга цен строительных ресурсов, формировании и актуализации перечня юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, представляющих информацию, необходимую для формирования сметных цен строительных ресурсов.

«Строительная отрасль, как и другие сферы экономики сегодня, находится сейчас на этапе цифровой трансформации. Вице-премьер Марат Хуснуллин поставил перед институтом строительной экспертизы задачу сформировать единую информационную среду. Учитывая сжатые сроки и масштаб реализуемых национальных проектов, глава Минстроя России Ирек Файзуллин поручил максимально полно использовать потенциал экспертизы. Особенно важно участие в этой работе регионов, так как многие вопросы решаются именно на субъектовом уровне. Я благодарен Архангельской области за то, что регион в числе первых начал реализовывать поставленные правительством задачи», - заявил Игорь Манылов.

Начальник Главгосэкспертизы России напомнил, что в начале марта в рамках выполнения поручений Президента России о цифровизации в строительной отрасли было подписано Постановление Правительства № 331, которое устанавливает, что с января 2022 года при заключении договора о подготовке проектной документации для строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта, финансируемого с привлечением бюджетных средств, формирование и ведение информационной модели объекта становится обязательным для заказчика, застройщика, технического заказчика и эксплуатирующей организации. Исключение составляют только объекты, строящиеся в интересах обороны и безопасности государства.

Таким образом, задача формирования единой информационной среды, где эта модель сможет работать, становится ключевой как для института экспертизы, так и для всего строительного комплекса и заказчиков строительства объектов.

«На ближайшие пять лет у нас в регионе заложены большие, в том числе федеральные, средства на строительство жилья и других важных объектов. Первое, с чего начинается любая стройка, – это экспертиза проекта, и сегодня в Главгосэкспертизе России мы увидели совершенно новую цифровую прозрачную модель оценки проектно-сметной документации, которая позволяет отслеживать и контролировать сроки разных этапов реализации объекта. Я очень надеюсь, что совместно мы сможем создать условия для работы и региональных, и федеральной экспертизы на единой информационной платформе. Благодаря этому мы не только получим онлайн-доступ к ведущим экспертам страны, но и нивелируем коррупционные риски, обеспечим более качественный и комфортный для заказчиков строительства процесс экспертизы, что положительно скажется на уровне всей стройки», - подчеркнул губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

На совещании были представлены такие информационные системы, как АИС «Главгосэкспертиза» и ГИС ЕГРЗ, после чего были рассмотрены вопросы информационного взаимодействия, в том числе включения Архангельской области в Единую цифровую платформу экспертизы.

«Для того, чтобы обеспечить бесшовный процесс строительства, необходима цифровизация большинства процедур на каждой стадии жизненного цикла объекта и активное взаимодействие между всеми участниками, готовность к обмену опытом, знаниями и технологиями. Особенно важно, чтобы в развитии были заинтересованы региональные власти, которые могут сопровождать ход реализации объектов на местах. И мы настроены на долгосрочное, эффективное и взаимовыгодное сотрудничество с Архангельской областью, с которой готовы работать в единой цифровой среде», - отметил начальник Главгосэкспертизы России.

Александр Цыбульский поддержал включение Архангельской области в Единую цифровую платформу государственной экспертизы и оптимизацию других ключевых процессов в строительном комплексе региона при участии Главгосэкспертизы.

«Это позволит улучшить качество строительной документации и контроль за ней, а саму процедуру сделает более прозрачной. Для нас особенно важно, чтобы ни у кого не было сомнений в объективности инвестиций, которые мы осуществляем в рамках национальных проектов», - подчеркнул губернатор.

Еще одно ключевое направление сотрудничества Главгосэкспертизы России и правительства Архангельской области - это внедрение технологий информационного моделирования. В том числе стороны будут проводить мониторинг и анализ нормативно-правовой базы, регламентировать подходы к применению BIM-технологий в области технически сложных систем, алгоритмов прогнозных расчетов их жизненных циклов при подготовке обоснования инвестиций, разрабатывать отраслевые стандарты, локальные регламенты и критерии оценки качества проектов, передаваемых на экспертизу и разработанных в формате BIM-модели.

Для включения Архангельской области в единую цифровую среду будут разработаны новые и дополнены уже имеющиеся программно-технические решения, создаваемые в том числе в рамках реализации национальных проектов. Также соглашение предусматривает совместную работу по развитию и внедрению инновационных технологий, формированию базы экономически эффективных и прогрессивных строительных и информационных сервисов для продвижения новых разработок, программно-аппаратных комплексов, строительных материалов и оборудования. В электронной форме будет апробировано участие региона в проведении государственной экспертизы с использованием облачной инфраструктуры Единой цифровой платформы экспертизы.

Еще одним значимым аспектом сотрудничества станет реализация профессиональных программ подготовки, повышения квалификации и профессиональной переподготовки кадров для строительной отрасли региона, экспертных организаций и частных лиц, а также формирование перечня научно-технических проблем в области экспертизы, ценообразования и сметного нормирования.