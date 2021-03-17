Госдума приняла в третьем чтении закон, предусматривающий обязанность заказчиков обосновывать максимальную стоимость контракта при проведении госзакупок по федеральному закону № 223 "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". Документ, инициированный правительством РФ, подготовлен в рамках исполнения Национального плана противодействия коррупции на 2018-2020 годы, утвержденного указом президента РФ.

Документ предусматривает дополнение закона нормами об установлении в положении о закупке порядка определения начальной (максимальной) цены договора (цены лота), формулы цены, устанавливающей правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, цены единицы товара, работы, услуги, максимального значения цены договора, порядка обоснования начальной (максимальной) цены договора, цены единицы товара, работы, услуги.

Кроме того, в документации о конкурентной закупке вместо порядка формирования цены договора (цены лота) должно быть указано обоснование начальной (максимальной) цены договора (цены лота) либо цены договора, заключаемого с единственным поставщиком, включая порядок определения цены. Положения документа направлены на повышение информированности участников закупки о включенных в начальную (максимальную) цену договора затратах, что позволит участникам закупки сформировать свои ценовые предложения с учетом указанной информации, говорится в пояснительной записке.

Принятие закона направлено на возможность администрирования порядка определения начальной (максимальной) цены договора, а также на установление "прозрачных" правил для участников закупок, так как позволяет, в том числе определить заложенные в начальную (максимальную) цену договора объемы товаров, работ, услуг и их стоимость, указывают в правительстве. При этом закон не преследует цель ограничить права заказчика самостоятельно устанавливать порядок определения начальной (максимальной) цены договора, а лишь предусматривает обязанность отражения в положении о закупке соответствующего порядка, подчеркивается в сопроводительных документах.

Положения о закупках должны быть приведены в соответствие с требованиями закона, утверждены и размещены в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд не позднее чем в течение 90 дней со дня вступления документа в силу.