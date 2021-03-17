Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о направлении более 430 млн рублей на модернизацию исследовательского судна "Григорий Михеев", сообщается в среду на сайте правительства.

"Более 430 млн рублей будет проинвестировано в модернизацию исследовательского судна "Григорий Михеев", работающего в акватории Северного морского пути (СМП)", - говорится в сообщении. В кабмине уточнили, что средства пойдут на закупку и установку вспомогательных дизель-генераторов общей мощностью 0,6 МВт. Это позволит снизить эксплуатационные расходы и увеличить срок службы судна минимум на 15 лет. Окончание работ по модернизации запланировано на 2022 год.

Согласно пояснительной записке к документу, возобновление эксплуатации судна даст возможность частично удовлетворить спрос на навигационно-гидрографическое сопровождение со стороны сырьевых компаний и других пользователей Северного морского пути.

Мероприятия по модернизации судна "Григорий Михеев" предусмотрены федеральным проектом "Северный морской путь", целью которого является превращение СМП в транспортный коридор мирового значения.

Северный морской путь - судоходный маршрут, главная морская коммуникация в российской Арктике. Он проходит вдоль северных берегов РФ по морям Северного Ледовитого океана (Баренцево море, Карское море, море Лаптевых, Восточно-Сибирское море, Чукотское и Берингово моря). СМП соединяет европейские и дальневосточные порты России, а также устья судоходных сибирских рек в единую транспортную систему. Длина пути составляет 5,6 тыс. км от пролива Карские Ворота до Бухты Провидения.

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