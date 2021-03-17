Годовое общее собрание членов Ассоциации «Объединение производителей, поставщиков и потребителей алюминия» состоялось сегодня в здании Российского союза промышленников и предпринимателей. Собрание прошло в формате видео-конференц-связи с возможностью очного участия при соблюдении необходимых санитарно-эпидемиологических норм.

В ходе мероприятия были подведены итоги 2020 года, прошедшего под знаком пандемии, представлены планы на 2021 год, а также вручены персональные награды наиболее активным сотрудникам компаний – членов Ассоциации, приуроченные к 5-летию создания Объединения.

Производство алюминиевой продукции полностью восстановилось во втором полугодии и вышло на уровень прошлого года. В России экспорт алюминиевой продукции продолжил превышать импорт, в 2020 году эта тенденция усилилась. В части внутреннего потребления алюминия в прошлом году наибольший рост продемонстрировала строительная отрасль: +10,9% к 2019 году – до 270 тыс. тонн алюминия в экструзии. В 2021 году ожидается восстановление спроса на алюминиевую продукцию в России – на 4,2% выше уровня 2019 года.

Прошедший год был ознаменован реализацией уникальных проектов, которые курирует Алюминиевая Ассоциация. В Красноярске и Туле сданы в эксплуатацию высокотехнологичные мосты из алюминиевых сплавов, созданные российскими предприятиями алюминиевые мосты установили в Германии. Над реконструируемым Политехническим музеем в Москве возвели не имеющую аналогов в Европе кровлю из светопрозрачных алюминиевых конструкций. Российские компании предложили алюминиевые решения для масштабного проекта реновации жилого фонда. В числе инновационной продукции для отечественного рынка: вертолетные площадки, трехслойные сэндвич-панели, суда на подводных крыльях нового поколения, трамваи с алюминиевыми кузовом и интерьером, вагоны-хопперы и танк-контейнеры.

Развитию накопленных отраслью компетенций способствовали серии вебинаров, организованных Ассоциацией в рамках работы Центра по сварке алюминия и проекта AlumForum-онлайн. Эти онлайн-мероприятия имели большой успех как у российских специалистов, так и у зарубежного профессионального сообщества.

Общее собрание приняло ряд организационных решений. Были одобрены изменения в структуре Ассоциации. Так, сформирован новый сектор «Рециклинг» во главе с Андреем Цыденовым (Завод Алюминиевых сплавов). В составе сектора ТНП появился подсектор «Радиаторы», а в составе сектора «Строительство» – подсектор «Мосты». Произошли изменения в руководстве двух секторов Ассоциации. Александр Дриц (Арконик Россия) возглавил сектор «Машиностроение», а Ольга Огородникова (РУСАЛ) стала руководителем сектора «Строительство».