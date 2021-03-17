Ассоциация “Электрокабель” совместно с Минстроем МО
продолжают проводить отбор кабеля на ключевых стройках Подмосковья
17 марта 2021, 18:00
Рубрика: Мероприятия
Метки: АЛЮМИНИЕВАЯ АССОЦИАЦИЯ
Отрасль: Металлургия
Годовое общее собрание членов Ассоциации «Объединение производителей, поставщиков и потребителей алюминия» состоялось сегодня в здании Российского союза промышленников и предпринимателей. Собрание прошло в формате видео-конференц-связи с возможностью очного участия при соблюдении необходимых санитарно-эпидемиологических норм.
В ходе мероприятия были подведены итоги 2020 года, прошедшего под знаком пандемии, представлены планы на 2021 год, а также вручены персональные награды наиболее активным сотрудникам компаний – членов Ассоциации, приуроченные к 5-летию создания Объединения.
Производство алюминиевой продукции полностью восстановилось во втором полугодии и вышло на уровень прошлого года. В России экспорт алюминиевой продукции продолжил превышать импорт, в 2020 году эта тенденция усилилась. В части внутреннего потребления алюминия в прошлом году наибольший рост продемонстрировала строительная отрасль: +10,9% к 2019 году – до 270 тыс. тонн алюминия в экструзии. В 2021 году ожидается восстановление спроса на алюминиевую продукцию в России – на 4,2% выше уровня 2019 года.
Прошедший год был ознаменован реализацией уникальных проектов, которые курирует Алюминиевая Ассоциация. В Красноярске и Туле сданы в эксплуатацию высокотехнологичные мосты из алюминиевых сплавов, созданные российскими предприятиями алюминиевые мосты установили в Германии. Над реконструируемым Политехническим музеем в Москве возвели не имеющую аналогов в Европе кровлю из светопрозрачных алюминиевых конструкций. Российские компании предложили алюминиевые решения для масштабного проекта реновации жилого фонда. В числе инновационной продукции для отечественного рынка: вертолетные площадки, трехслойные сэндвич-панели, суда на подводных крыльях нового поколения, трамваи с алюминиевыми кузовом и интерьером, вагоны-хопперы и танк-контейнеры.
Развитию накопленных отраслью компетенций способствовали серии вебинаров, организованных Ассоциацией в рамках работы Центра по сварке алюминия и проекта AlumForum-онлайн. Эти онлайн-мероприятия имели большой успех как у российских специалистов, так и у зарубежного профессионального сообщества.
Общее собрание приняло ряд организационных решений. Были одобрены изменения в структуре Ассоциации. Так, сформирован новый сектор «Рециклинг» во главе с Андреем Цыденовым (Завод Алюминиевых сплавов). В составе сектора ТНП появился подсектор «Радиаторы», а в составе сектора «Строительство» – подсектор «Мосты». Произошли изменения в руководстве двух секторов Ассоциации. Александр Дриц (Арконик Россия) возглавил сектор «Машиностроение», а Ольга Огородникова (РУСАЛ) стала руководителем сектора «Строительство».
Выступая на собрании, сопредседатель Алюминиевой Ассоциации Ирина Казовская отметила: «Алюминиевая Ассоциация – самая молодая из всех отраслевых ассоциаций, как в России, так и за рубежом. Но мы быстро учимся, много работаем и взаимодействуем с рынком и мировыми алюминиевыми ассоциациями.
Свою задачу мы видим в обеспечении развития алюминиевой отрасли как драйвера отечественной экономики. Мы помогаем эффективно взаимодействовать государству и бизнесу, обеспечиваем межотраслевые контакты. Чтобы расширить сферу применения алюминия, разрабатываем нормативно-техническую и правовую базы.
Мы – одна из немногих отраслей в России, в которых разработана и утверждена программа стандартизации. Другая важная задача – удалить контрафакт и фальсификат с рынка и установить честные правила игры во всех отраслях, обеспечить безопасность потребителя.
Среди наших масштабных проектов – Красноярская технологическая долина, создание литейных центров, мостостроение с применением алюминиевых сплавов, международный форум «Алюминий в архитектуре и строительстве» (AlumForum).
Пять лет назад у истоков создания Ассоциации стояли Минпромторг России, РУСАЛ и еще несколько компаний, которые понимали, что необходимо объединить алюминиевую отрасль. Сегодня эта задача выполнена. Мы можем говорить о том, что стратегия Алюминиевой Ассоциации – это консолидированная стратегия всей отрасли».
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