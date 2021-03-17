Создание первого промышленного технопарка началось в Кузбассе на базе электромашиностроительного завода в Кемерове, где будет оборудована площадка для коллективной инновационной деятельности предприятий крупного и малого бизнеса. На создание инфраструктуры власти намерены привлечь федеральное финансирование, сообщил в ответ на запрос ТАСС министр промышленности и торговли Кузбасса Леонид Старосвет.

Министр экономического развития РФ Максим Решетников в начале марта на совещании по социально-экономическому развитию Кемеровской области предложил кузбасским властям изучить опыт регионов по созданию промышленных технопарков, которые финансируются по линии Министерства промышленности и торговли РФ, и рассмотреть возможность создания такого технопарка в Кузбассе.

"Начат процесс создания промышленного технопарка. Основная цель - создание производственных и технологических условий развития машиностроительных предприятий, в том числе субъектов МСП (компаний - резидентов технопарка) на базе современного технологического комплекса коллективного пользования, включающего оборудование для инновационной деятельности. Для этой цели планируется привлечь государственное финансирование (субсидии) и частное финансирование", - говорится в ответе.

Промышленные технопарки в отличие от индустриальных парков нацелены именно на внедрение инноваций в промышленность и создание новых конкурентоспособных видов продукции. Якорным резидентом кузбасского промтехнопарка станет завод по производству промышленных электродвигателей для горной техники и горношахтного оборудования "Торгинвест". Предприятие с 2020 года участвует в нацпроекте "Производительность труда" и за счет применения бережливых технологии успешно наращивает объемы выпуска продукции, которая направляется на экспорт. Также в планах компании создать новые усовершенствованные модели электродвигателей, бизнес-план по развитию производства в рамках технопарка уже разработан.

"Бизнес-планы [других] резидентов и потенциальных резидентов находятся в стадии разработки. [Проводится] экспериментальное тестирование организационного-экономической модели промышленного технопарка с целью последующей ее корректировки в 2021 году", - пояснил министр.

Планируемый объем частных инвестиций в развитие промышленного технопарка региональные власти пока не называют, сумма будет уточнена после формирования всех бизнес-планов. Реализация инвестиционных проектов запланирована на срок до 2029 года.