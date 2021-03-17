«Россети Ленэнерго» приступят к тестовой эксплуатации распределительных устройств 0,4 кВ с корпусом из композитного материала. Решение о перспективности применения композитов в распределительных сетях компании принято на заседании Научно-технического совета.

Преимущества корпусов распределительных устройств из композитных материалов – стойкость к агрессивным средам, ультрафиолетовому излучению, отсутствие коррозии, механическая и пожаростойкость, долговечность и др.

«Изделия из композитных материалов стоят дороже широко применяемых металлических. Несмотря на это, благодаря их высокой износостойкости, существенно уменьшаются издержки на их дальнейшую эксплуатацию. Поэтому развитие этого направления экономически оправдано и, самое главное, будет способствовать повышению надежности работы электросетевых объектов», - отмечает начальник департамента распределительных сетей ПАО «Россети Ленэнерго» Сергей Виноградов.

С 2018 года в компании ведется эксплуатация кабельных киосков отечественного производства из композитных материалов. Кабельные шкафы предназначены для размещения электросетевого оборудования и выполнены из полиэстера – прочного антивандального материала, который стойко выдерживает удары, высокую температуру и другие внешние воздействия. Такое устройство надежно защитит от вмешательства посторонних лиц и сократит количество технологических нарушений.

Кроме того, «Россети Ленэнерго» рассматривают перспективы применения композитных материалов при изготовлении шкафов для узлов учета.