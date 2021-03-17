Специалисты ПАО «Россети Юг» завершили ремонт воздушной линии электропередачи 110 кВ «Алюминиевая-Молзавод», повысив надежность энергоснабжения порядка 54 тысяч жителей и 88 социально значимых учреждений Центрального, Дзержинского и Тракторозаводского районов Волгограда.

От исправного технического состояния 26-километровой воздушной линии (ВЛ) зависит бесперебойная подача электричества ряду ключевых потребителей областного центра. ВЛ «Алюминиевая-Молзавод» питает энергообъекты железнодорожных путей сообщения, общественного электротранспорта, насосные агрегаты и очистные сооружения городского водоканала. Также линия снабжает электроэнергией оборудование молочного комбината «Волгоградский» и участвует в энергообеспечении футбольного стадиона «Волгоград-Арена».

В ходе работ на линии энергетики заменили 300 устаревших фарфоровых изоляторов на новые, изготовленные из закалённого стекла. Стеклянные изоляторы более прочные и устойчивые к перепадам температур и воздействию внешней среды. К тому же, дефекты стеклянной изоляции можно обнаружить визуально, без специальной диагностики, что позволяет существенно снизить эксплуатационные расходы и обеспечить своевременный ремонт энергооборудования.