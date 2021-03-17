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Россия и Узбекистан обсудили промышленное сотрудничество

Россия и Узбекистан обсудили промышленное сотрудничество

17 марта 2021, 15:30
Рубрика: Встречи
Метки: МИНПРОМТОРГ, УЗБЕКИСТАН
Источник: Минпромторг России

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Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров провел встречу с заместителем премьер-министра, министром инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан Сардором Умурзаковым.

В ходе мероприятия стороны обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества в авиационной промышленности, сельхозмашиностроении, автомобилестроении, металлургии, фармацевтической промышленности, взаимодействие по вопросам поставок и совместного производства российской вакцины от коронавируса «Спутник V», а также в области технического регулирования и в сфере розничной торговли.

По итогам 2020 года двусторонний товарооборот России и Узбекистана продемонстрировал положительную динамику и составил 5,88 млрд долл. США, увеличившись на 15,6%. Российский экспорт в Узбекистан вырос более чем на 19 % до уровня 4,66 млрд долл. США, импорт возрос на 3,7% и составил 1,22 млрд. долл. США. Значительная часть российского экспорта приходится на промышленную продукцию. Только на поставки машин, оборудования и транспортных средств пришлось 25% российского экспорта – более 1 млрд. долл. США.

Стороны также обсудили ход подготовки к выставке «Иннопром. Большая промышленная неделя в Узбекистане» и отметили ее значение для развития двусторонних отношений и углубления промышленной кооперации двух стран.

По нашим подсчетам, в Ташкент прибудут более 1100 российских участников. 12 российских регионов готовят отдельные экспозиции. Так что мероприятие обещает быть масштабным,

- отметил Денис Мантуров.

Кроме того, глава Минпромторга России высоко оценил работу российско-узбекистанского проектного офиса, обозначив высокую актуальность и востребованность данного механизма сотрудничества.

Сейчас в его «орбите» 27 совместных инициатив, мы их утвердили 4 декабря прошлого года в Ташкенте. Наши коллеги регулярно «сверяют часы» по всем проектам,

- отметил Денис Мантуров.

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Источник: Минпромторг России

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