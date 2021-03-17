На улице Героев в этом году планируется построить более одного километра сетей освещения. Об этом сообщает Управление ЖКХ. В настоящее время определена подрядная организация, которая разработает проектную документацию. Победителем стала костромская компания ООО «Профэлектромонтаж».

Проект, по условиям контракта, должен быть готов к середине апреля. После составления сметы будет определен подрядчик на прокладку линий электропередачи. Сети планируется построить от Апраксинского проезда до 7-го Журавлиного проезда. Работы по подключению уличного освещения на этом участке должны быть выполнены до конца этого года.

В настоящее время, по информации Управления ЖКХ, проходят аукционы на определение подрядных организаций еще по нескольким объектам. Так, уже заключен контракт на разработку проектно-сметной документации на строительство сетей освещения по улице Новый быт от улицы 3-й Рабочей до 7-й Рабочей. Проектирование и прокладку сетей здесь планируется выполнить в этом году.

Также в этом году будет построено более 3 километров сетей уличного освещения по улице Костромской от дома 107 до границы города. Новые линии электропередачи планируется проложить по улице Сутырина от улицы Димитрова до улицы 2-й Волжской и по проезду Судостроителей от 20 до 35 дома. Протяженность объектов составляет 580 и 135 метров соответственно. В ближайшее время будет определены подрядчики на строительство сетей освещения по улице Льняной и в микрорайоне Любавино.

Всего в этом году в Костроме планируется проложить более 10 километров новых сетей наружного освещения.