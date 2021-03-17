 
Модернизация

В "Оренбургэнерго" приступили к реконструкции подстанции на хуторе Степановском

В Оренбургэнерго приступили к реконструкции подстанции на хуторе Степановском

17 марта 2021, 17:24
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ ВОЛГА, ОРЕНБУРГЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Волга

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
252

На подстанции (ПС) 35/10 кВ «Степановская» Центрального производственного отделения филиала ПАО «Россети Волга» – «Оренбургэнерго» начались работы по реконструкции оборудования.

По инвестпроекту на подстанции заменят силовой трансформатор на более мощный. Вместо устаревших трансформаторов тока в комплектном распределительном устройстве установят новые. Обновлению подлежит оборудование релейной защиты и автоматики. Энергетики планируют закончить весь объем работ до конца текущего года.

С завершением работ повысится надежность электроснабжения 5 населенных пунктов Оренбургского района, в которых проживает около 5 тыс. человек. Кроме того, появится резерв мощности для подключения к электросети новых домов в Подгородней Покровке, поселке Ленина, хуторе Степановском, садовых обществах.

Реконструкция 35/10 кВ «Степановская» предусмотрена инвестиционной программой филиала «Оренбургэнерго» на 2021 год. Согласно этому документу в области будет построено и реконструировано 24 объекта электросетевого комплекса.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: Россети Волга

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Модернизация
17.03.2021
"Россети Ленэнерго" расширяют применение композитных материалов на электросетевых объектах
17.03.2021
"Россети Юг" повысила надежность энергоснабжения трех районов Волгограда
17.03.2021
"Россети Московский регион" обеспечили дополнительной мощностью комплекс памятников истории и архите...
17.03.2021
"Россети" запускают в Кузбассе пилотный проект по производству работ на сетях без снятия напряжения
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Cabex 2021. Прямая трансляция
+