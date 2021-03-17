На подстанции (ПС) 35/10 кВ «Степановская» Центрального производственного отделения филиала ПАО «Россети Волга» – «Оренбургэнерго» начались работы по реконструкции оборудования.

По инвестпроекту на подстанции заменят силовой трансформатор на более мощный. Вместо устаревших трансформаторов тока в комплектном распределительном устройстве установят новые. Обновлению подлежит оборудование релейной защиты и автоматики. Энергетики планируют закончить весь объем работ до конца текущего года.

С завершением работ повысится надежность электроснабжения 5 населенных пунктов Оренбургского района, в которых проживает около 5 тыс. человек. Кроме того, появится резерв мощности для подключения к электросети новых домов в Подгородней Покровке, поселке Ленина, хуторе Степановском, садовых обществах.

Реконструкция 35/10 кВ «Степановская» предусмотрена инвестиционной программой филиала «Оренбургэнерго» на 2021 год. Согласно этому документу в области будет построено и реконструировано 24 объекта электросетевого комплекса.