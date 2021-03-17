Эксперты Управления государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий Нижегородской области рассмотрели проектную документацию на строительство транспортной развязки в районе деревни Ольгино на пересечении автодороги Ряжск-Касимов-Муром-Нижний Новгород, трассы Р-158 Нижний Новгород-Саратов и проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Транспортную развязку в Ольгино строят в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Развязка позволит транспортным потокам не пересекаться, что решит проблему пробок на выезде из Нижнего Новгорода со стороны проспекта Гагарина. Ожидается, что объект введут в эксплуатацию в августе 2021 года - к 800-летию Нижнего Новгорода.

Проектной документацией, одобренной государственными экспертами, предусмотрено строительство двухуровневой транспортной развязки протяженностью 1,5 км, с шириной полосы движения 3,5 метра. Здесь установят свайные основания путепровода и тела опор, пролетные балки и монолитную плиту проезжей части, а также шумозащитные экраны. Кроме того, на прилегающей территории построят локальные очистные сооружения и канализационно-напорные станции.

Застройщик – ГКУ Нижегородской области «Главное управление автомобильных дорог». Проектную документацию подготовили в АО «Институт «Стройпроект».

Фото: msk-nnov.rosavtodor.ru