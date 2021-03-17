Власти профинансируют строительство жилья в Калмыкии

Правительство РФ выделило из резервного фонда свыше 248 млн руб. Калмыкии на переселения граждан из аварийного жилья и модернизацию системы водоснабжения. Такое решение было принято по итогам рабочей поездки премьер-министра РФ Михаила Мишустина в регион.

Из выделенных средств более 176 млн руб. направят на строительство девятиэтажного дома в Элисте для переселения граждан, чьи квартиры пострадали из-за взрыва бытового газа в доме №15 второго городского микрорайона.

Еще 72 млн руб. будет направлено на проведение строительно-технической экспертизы Ики-Бурульского водопровода. Он необходим для того, чтобы наладить нормальное водоснабжение Приютненского и Ики-Бурульского районов, а также в качестве резервного источника питьевой воды для города Элисты.