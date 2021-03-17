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Анжела Уилкинсон представит главный доклад МИРЭС "Обзор главных энергетических вызовов и приоритетов" 2021 года

Анжела Уилкинсон представит главный доклад МИРЭС Обзор главных энергетических вызовов и приоритетов 2021 года

17 марта 2021, 14:00
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, МИРЭС
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: РНК СИГРЭ

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17 марта в 14:15 (Московское время) генеральный секретарь и главный исполнительный директор Мирового энергетического совета д-р Анжела Уилкинсон представит главный доклад МИРЭС «Обзор главных энергетических вызовов и приоритетов» 2021 года («World Energy Issues Monitor 2021») в рамках Берлинского диалога по вопросам энергетического перехода, организованного Федеральным правительством Германии.

С подробной презентацией доклада в ходе отдельного мероприятия Германского национального комитета 19 марта в 11:00 (Московское время) выступит г-н Мартин Янг, старший директор МИРЭС по тематическим исследованиям (ссылка для регистрации).

Доклад этого года был усилен за счет более продолжительного вовлечения и активного участия региональных сообществ Совета. В частности, МИРЭС отмечает вклад:

  • рабочей группы по подготовке доклада, которая усовершенствовала опрос главных вызовов («Issues Survey») и разработала новый и более удобный формат анкеты,
  • сообщества авторов, благодаря которым качество страновых комментариев значительно улучшилось,
  • региональных сообществ, которые организовали активное обсуждение предварительных результатов доклада, что помогло повысить точность заключений.

Главный доклад МИРЭС «Обзор главных энергетических вызовов и приоритетов» 2021 года будет опубликован на официальном сайте Ассоциации «РНК МИРЭС» после его официальной презентации.

Источник: сайт РНК МИРЭС

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Источник: РНК СИГРЭ

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