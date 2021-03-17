RusCable Insider #213 - Схема Cabex, голосование PR-Challeng
17 марта 2021, 14:00
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, МИРЭС
Отрасль: Электроэнергетика
17 марта в 14:15 (Московское время) генеральный секретарь и главный исполнительный директор Мирового энергетического совета д-р Анжела Уилкинсон представит главный доклад МИРЭС «Обзор главных энергетических вызовов и приоритетов» 2021 года («World Energy Issues Monitor 2021») в рамках Берлинского диалога по вопросам энергетического перехода, организованного Федеральным правительством Германии.
С подробной презентацией доклада в ходе отдельного мероприятия Германского национального комитета 19 марта в 11:00 (Московское время) выступит г-н Мартин Янг, старший директор МИРЭС по тематическим исследованиям (ссылка для регистрации).
Доклад этого года был усилен за счет более продолжительного вовлечения и активного участия региональных сообществ Совета. В частности, МИРЭС отмечает вклад:
Главный доклад МИРЭС «Обзор главных энергетических вызовов и приоритетов» 2021 года будет опубликован на официальном сайте Ассоциации «РНК МИРЭС» после его официальной презентации.
Источник: сайт РНК МИРЭС
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter