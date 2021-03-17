17 марта в 14:15 (Московское время) генеральный секретарь и главный исполнительный директор Мирового энергетического совета д-р Анжела Уилкинсон представит главный доклад МИРЭС «Обзор главных энергетических вызовов и приоритетов» 2021 года («World Energy Issues Monitor 2021») в рамках Берлинского диалога по вопросам энергетического перехода, организованного Федеральным правительством Германии.

С подробной презентацией доклада в ходе отдельного мероприятия Германского национального комитета 19 марта в 11:00 (Московское время) выступит г-н Мартин Янг, старший директор МИРЭС по тематическим исследованиям (ссылка для регистрации).

Доклад этого года был усилен за счет более продолжительного вовлечения и активного участия региональных сообществ Совета. В частности, МИРЭС отмечает вклад:

рабочей группы по подготовке доклада, которая усовершенствовала опрос главных вызовов («Issues Survey») и разработала новый и более удобный формат анкеты,

сообщества авторов, благодаря которым качество страновых комментариев значительно улучшилось,

региональных сообществ, которые организовали активное обсуждение предварительных результатов доклада, что помогло повысить точность заключений.

Главный доклад МИРЭС «Обзор главных энергетических вызовов и приоритетов» 2021 года будет опубликован на официальном сайте Ассоциации «РНК МИРЭС» после его официальной презентации.

Источник: сайт РНК МИРЭС