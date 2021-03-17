Более 1,2 тонны металлического уголка было срезано расхитителями металла с основания опор высоковольтных линий электропередачи под Краснодаром. Противоправные действия создали угрозу опасности безопасности жизни окружающих людей и функционированию энергообъекта в случае падения опоры ЛЭП.

Факт хищения частей конструкции металлической опоры был установлен специалистами службы ЛЭП Краснодарского филиала компании «Россети Кубань» в ходе периодического осмотра энергообъектов. В оперативном порядке приняты меры для восстановления целостности опор и устранения угрозы функционирования энергообъектов.

В настоящее время энергетики совместно с правоохранительными органами проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к данному нарушению.

Воздушные линии электропередачи в пригороде Краснодара, опоры которой подверглись вандализму, являются транзитными и участвуют в системе электроснабжения нескольких тысяч потребителей пригорода Краснодара и Динского района. В числе потребителей десятки социально значимых объектов – школы и детские сады, объекты ЖКХ и здравоохранения.

Это уже второй случай энерговандализма с начала 2021 года в зоне ответственности Краснодарского филиала компании «Россети Кубань». В феврале злоумышленники разграбили опору высоковольтной линии в районе Горячего Ключа, срезав более 220 кг металлического уголка с основания опоры.

– Намеренное повреждение электросетевого оборудования, любые вандальные действия на энергообъектах являются правонарушением, – обратил внимание главный инженер Краснодарских электросетей Владимир Безуглый. – Нарушители срезали металлические элементы основания опор линий, которые находятся под напряжением. Своими преступными действиями они подвергли смертельной опасности не только свою жизнь, но и жизнь окружающих людей.

«Россети Кубань» напоминает, незаконное проникновение на энергообъекты и хищение энергооборудования могут стать причиной сбоев в электроснабжении населенных пунктов и социально значимых объектов. Кроме того, такие противоправные действия подвергают опасности жизнь и здоровье как самих нарушителей, так и окружающих людей. Хищение энергооборудования является уголовно наказуемым деянием. Статья 158 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

Энергетики призывают всех, кому становится известно о фактах хищения или повреждения энергооборудования на объектах электросетевого комплекса, незамедлительно сообщать об этом в правоохранительные органы или по телефону единой горячей линии «Россети Кубань» 8-800-220-0-220 (звонок бесплатный).