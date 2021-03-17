Грузию свяжет с Европой подводная ЛЭП

Глава Министерства экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава, курирующая в том числе и энергетическую отрасль, сообщила журналистам, что Тбилиси активно обсуждает с ЕС проект прокладки по дну Черного моря высоковольтного кабеля электропередачи, который свяжет энергосистемы Грузии и Европейского союза.

С таким заявлением министр выступила в Брюсселе на полях заседания Совета ассоциации Грузия—ЕС, высшего органа по сотрудничеству Тбилиси и Брюсселя в рамках Соглашения об ассоциации, заключенного в 2014 году.

«Это проект исторического значения»,— заметила госпожа Турнава. Она сообщила, что Всемирный банк «изъявил готовность полностью профинансировать» изучение технико-экономической обоснованности проекта. «Для нас чрезвычайно важно, чтобы в осуществлении проекта приняли участие именно европейские компании»,— раскрыла предпочтения Тбилиси глава Минэкономразвития.

При этом Натия Турнава подчеркнула: после обсуждения данного вопроса в предварительном плане на заседании Совета ассоциации представители высших органов ЕС «изъявили готовность помочь Грузии в поиске инвесторов и контакторов для строительства первого в регионе подводного электрокабеля.

В Министерстве экономики и устойчивого развития не смогли сообщить “Ъ” детали проекта, но подтвердили: идея «подводной ЛЭП активно обсуждается», и она «родилась еще два-три года назад на фоне растущей потребности Грузии в электричестве» (.pdf).

При этом источник “Ъ” не скрыл главный мотив грузинской стороны при разработке проекта подводного кабеля: «максимально уменьшить зависимость от импорта электроэнергии» из «других соседних стран». Под «другими странами» явно имелись в виду РФ, Турция и Азербайджан.

Зависимость грузинской энергосистемы от импорта электроэнергии наглядно проявилась в последние дни, когда крупнейшая на Кавказе Ингурская гидроэлектростанция остановилась на плановый ремонт, и в некоторых регионах страны возникли проблемы с энергоснабжением населения.

Фото: imedinews.ge