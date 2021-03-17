Сибуправтодор (структура Росавтодора) планирует заключить с ООО "Кузбассдорстрой" (входит в "Стройдорэкспорт" - одну из крупнейших в Кузбассе компаний, специализирующихся на дорожном строительстве) контракт на капремонт 9,4 км обхода Юрги (трасса Р-255 "Сибирь"), сообщается в материалах на портале госзакупок.

Заявка "Кузбассдорстроя" стала единственной на торгах, объявленных Сибуправтодором. Предполагается, что контракт будет заключён по начальной (максимальной) цене в 724,3 млн рублей.

Как сообщалось, капитально отремонтировать необходимо отрезок с 6 км по 15,5 км. Дорога относится к II технической категории. Работы необходимо выполнить в период с 1 июля 2021 года по 25 октября 2022 года. Сообщалось также, что в декабре 2020 года Сибуправтодор определил подрядчика для капремонта участка с 0 км по 6 км обхода Юрги. Им стало АО "Автодор", цена контракта - 412,9 млн рублей. Работы необходимо выполнить с 1 апреля по 10 октября 2021 года.

В свою очередь, пресс-служба Сибуправтодора резюмирует в среду, что, таким образом, обход Юрги протяжённостью 15,5 км (трасса Р-255 "Сибирь") капитально отремонтируют на всём протяжении. "Обход города Юрги был полностью передан в федеральную собственность в 2019 году. Чтобы довести его эксплуатационные характеристики до нормативов федеральной дорожной сети, предполагается отремонтировать основание проезжей части с применением технологии холодного ресайклинга, заменить дорожную одежду, модернизировать систему водоотвода, построить автобусные остановки и пешеходные дорожки, а также выполнить полный комплекс работ по обустройству объекта", - говорится в сообщении.

Сибуправтодор также отмечает, что в перечне объектов капремонта на 2021 год - отрезок 12,5 км (362-374,5 км) и "переходящие с прошлого года объекты км 218-227 и 393-404" в Чебулинском районе Кемеровской области.

Кроме того, планируется ввести в эксплуатацию 24 км новых дорог: обход г.Мариинска (Кемеровская область) и участок строительства и реконструкции протяженностью 5 км (481-486 км) в районе посёлка Суслово.

Как сообщалось, обход Мариинска планировалось сдать сначала до 30 сентября 2018 года, затем в августе 2020 года, однако осенью 2020 года движение открыли лишь по части строящейся дороги. Задержки были связаны со сложной финансовой ситуацией и затем банкротством генерального подрядчика строительства - АО "Сибмост".

Сообщалось также, что в районе посёлка Суслово АО "Новосибирскавтодор" с 2019 года строит путепровод через Транссибирскую железнодорожную магистраль на трассе Кемерово-Красноярск. Вместо участка дороги с кольцевой развязкой и железнодорожным переездом ведётся строительство новой трассы такой же протяженности, но пересекающей Транссиб в двух уровнях. Завершение работ запланировано на ноябрь 2021 года.