Мировой энергетический совет (МИРЭС) опубликовал ежегодный обзор проблем мировой энергетики World Energy Issues Monitor. Двенадцатый год подряд отчет представляет перспективную оценку глобальной повестки в области энергетики, основанную на мнениях более 2500 лидеров энергетики из 108 стран.

Новый отчет показывает, что восприятие лидерами энергетического сектора областей риска, возможностей и приоритетов радикально изменилось за последние 12 месяцев. Хотя экономическая нестабильность, вызванная продолжающимся воздействием COVID-19, является самой большой областью неопределенности, поскольку неопределенность в отношении экономических тенденций увеличилась на треть по сравнению с предыдущим годом, все большее внимание уделяется социальной повестке, связанной с ускоренными темпами энергетического перехода.

В отчете подробно описывается возросшая осведомленность о социальных последствиях как восстановления экономики, так и более масштабного энергетического перехода. Отчет также показывает, что вопрос доступности энергии стремительно поднимается в списке приоритетов отрасли, его влияние и неопределенность, воспринимаются на 20% больше, чем год назад. Доступность энергии влияет на общество во всех регионах, будь то городские жители в развитых странах или бедные слои населения сельских районов в развивающихся странах.

В отчете также подробно рассматривается появление нового поколения цифровых услуг и предпринимателей в сфере энергетики. На фоне социальных потрясений преимущества получили более гибкие, прорывные технологии, которые сумели завоевать доли рынка у бизнес-моделей, ориентированных на предложение и поставки. Все больше внимания уделяется решениям, ориентированным на клиента, а также меняющимся моделям глобального и локального спроса.

«Еще до начала пандемии COVID-19 мы начали наблюдать усиление социальной повестки в области энергетики. Следствием данного кризиса в области здравоохранения является то, что он сделал человека центром дискуссии о глобальном энергетическом переходе и дал человечеству более четкий голос в сложных и разрозненных дебатах по этой теме», - комментирует Анджела Уилкинсон, генеральный секретарь МИРЭС.

По ее словам, в этом году исследование отражает растущее осознание лидерами энергетической отрасли необходимость гуманизировать энергетические системы и обеспечить справедливый доступ к энергии.

Результаты отчета также указывают на то, что технологии снижения выбросов углерода стали еще одной областью неопределенности. 40% респондентов определили уровень неопределенности этого вопроса как «высокий» или «очень высокий».

В связи с тем, что масштабное развертывание системы улавливания и хранения углерода (CCUS), которое находится на начальном этапе, а также учитывая широкий спектр национальных и корпоративных обязательств относительно нулевых выбросов, существует значительная неопределенность в отношении того, как достичь баланса между декарбонизацией мировой экономики при одновременном обеспечении человеческих потребностей во время восстановления экономики.

Различия на региональном и страновом уровнях, как в вопросах критической неопределенности, так и в приоритетах действий, усиливают необходимость применения скорее нескольких подходов к переходу в энергетике, нежели единого подхода.

Источник: сайт газеты «Энергетика и промышленность России»