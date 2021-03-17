Генеральный секретарь Мирового энергетического совета (МИРЭС) Анджела Уилкинсон (Angela Wilkinson) и заместитель генерального директора Главного управления по энергетике Европейской комиссии профессор Клаус-Дитер Борхардт (Klaus-Dieter Borchardt) презентовали итоги ежегодного исследования World Energy Issues Monitor 2020 в Брюсселе. В документе в том числе отражены результаты работы Мирового энергетического конгресса 2019 года. В 2022 году мероприятие пройдет в Санкт-Петербурге. Организаторами Конгресса выступят Мировой энергетический совет, Российский национальный комитет Мирового энергетического совета и Фонд Росконгресс.

World Energy Issues Monitor 2020 — уникальное исследование МИРЭС о ключевых проблемах и приоритетных задачах отрасли в 2020 году, основанное на мнениях ведущих экспертов в области энергетики. По результатам опроса более 3 000 лидеров энергетической сферы из 104 стран мира МИРЭС определил основные тенденции и глобальную повестку энергетической сферы и смежных отраслей с учетом регионального аспекта.

Ключевые выводы исследования этого года:

макроэкономические и геополитические проблемы являются ключевыми факторами неопределенности;

технологические инновации становятся определяющим фактором для решения приоритетных задач энергетической отрасли;

самообеспечение, а не региональная интеграция, остается главным условием энергетической безопасности.

Нововведением этого года стало исследование восприятия потребителями перехода на новые источники энергии. «Необходимость вовлечения общества в развитие энергетических систем становится более актуальной. Мы выходим за пределы традиционного энергетического сектора для того, чтобы привлечь новых лидеров и представителей индустрии альтернативных источников энергии», — отметила генеральный секретарь МИРЭС Анджела Уилкинсон.

World Energy Issues Monitor 2020 определяет изменяющиеся модели, которые оказывают влияние на развитие энергетических систем и на происходящий переход на мульти-локальные, региональные и глобальные основы. Ниже перечислены некоторые из ключевых тем и трендов, которые возникли по результатам исследования этих моделей и анализа поведения потребителей:

третье десятилетие XXI века может стать десятилетием потребителя;

контроль объемов и сокращение выбросов углекислого газа приобретает все большее значение для нефтегазового сектора;

значимость атомной энергетики для Европы остается высокой, несмотря на расхождение мнений по этому вопросу.

Генеральный секретарь МИРЭС Анджела Уилкинсон также подчеркнула: «Наше ежегодное исследование World Energy Issues Monitor является уникальным инструментом для глобального понимания всех происходящих изменений, связанных с развитием энергетических систем и исследованием новых источников энергии».

Подробнее ознакомиться с отчетом исследования можно на сайте Мирового энергетического совета.

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