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Атомная энергетика будет включена в перечень "зеленых" видов деятельности

16 марта 2021 года на площадке Минэкономразвития России при участии представителей ВЭБ.РФ, Банка России, Минпромторга, Министерства природных ресурсов, Минэнерго и представителей банковского и бизнес-сообщество состоялось обсуждение проекта национальной Таксономии зеленых проектов, подготовленной ВЭБ.РФ. Документ разрабатывался по аналогии с Таксономией устойчивого финансирования ЕС, и учитывает специфику российской экономики. Основная цель документа – это стимулирование «зеленой» деятельности и проектов, направленных на борьбу с изменениями климата, повышения эффективности использования ресурсов.

Глава Минэкономразвития России Максим Решетников сообщил, что опираясь на практику других стран, расширен перечень сфер, в которых могут реализовываться «зелёные» проекты. При этом создана уникальная национальная классификация.

В перечень «зеленых» видов деятельности российской Таксономии в том числе включена атомная энергетика, при производстве которой отсутствуют прямые выбросы СО2, что ставит ее в один ряд с возобновляемыми источниками генерации.

Также «зелёными» в России могут считаться проекты экотуризма, водородного и газомоторного транспорта, лесоклиматические и сельскохозяйственные проекты, проекты транспортной инфраструктуры, а также проекты, снижающие выбросы углекислого газа.

«Эти направления признаны «зелёными» и в других странах мира – по сути мы адаптировали под российскую реальность мировые стандарты. Решение позволит повысить уровень доверия к создаваемой системе со стороны иностранных инвесторов, где уже развит и пользуется спросом механизм «зеленых облигаций», - подчеркнул глава ведомства.

В рамках состоявшейся дискуссии первый заместитель генерального директора – директор Блока по развитию и международному бизнесу Госкорпорации «Росатом» К.Б. Комаров подчеркнул, что в атомной отрасли действуют высочайшие международные стандарты безопасности, Росатом в своей работе придерживается безусловного принципа ненанесения значительного вреда окружающей среде (Do no significant harm).

На заседании также обсудили доработанные таксономии проектов, требования к верификаторам проектов, модельную методологию верификации и методических рекомендаций, регламентирующих процесс получения финансовым инструментом зелёного и переходного статусов.

Для справки:

Семь из 17 целей устойчивого развития, которые были определены в ходе саммита ООН по устойчивому развитию в 2015 году, касаются темы защиты окружающей среды, инструментом которой является «зелёное» финансирование (инвестиции, привязанные к метрикам устойчивого развития). Сейчас такой финансовый инструмент в России находится на начальном этапе развития. Однако на период 2019–2021 г. в «дорожную карту» по реализации основных направлений развития финансового рынка включено привлечение инвесторов, ориентированных на финансирование проектов устойчивого развития.

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Источник: Госкорпорация "Росатом"

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