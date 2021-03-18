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Глава РусГидро Виктор Хмарин провел рабочую встречу с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым

Глава РусГидро Виктор Хмарин провел рабочую встречу с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым

18 марта 2021, 08:59
Рубрика: Встречи
Метки: РУСГИДРО
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: ПАО "РусГидро"

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РусГидро

РусГидро

РусГидро

Председатель Правления – Генеральный директор РусГидро Виктор Хмарин провел рабочую встречу с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым. Повестка встречи включала ряд вопросов, касающихся развития энергетического комплекса края, который находится в ведении Группы РусГидро.

Виктор Хмарин и Владимир Солодов обсудили планы по развитию коммунальной энергетики – муниципальной и находящейся в зоне деятельности «Камчатскэнерго», входящего в Группу РусГидро. Компанией сформирован ряд предложений по развитию систем теплоснабжения Петропавловск-Камчатского городского округа, которые представлены в окружную администрацию. Предлагаемые мероприятия, включают реконструкцию и автоматизацию котельных и центральных тепловых пунктов, вывод из эксплуатации ряда котельных с заменой на модульные дизельные и модульные электрические котельные.

Стороны также обсудили тему владения и развития энергетического комплекса Петропавловск-Камчатского городского округа, в том числе целесообразность заключения концессии на объекты генерации при условии гарантии собственника финансировать мероприятия по реконструкции и техническому перевооружению имущества в необходимом объеме.

Также на совещании был поднят вопрос задолженности Правительства Камчатского края перед «Камчатскэнерго» по компенсации расходов на замещение дефицита природного газа резервным топливом – мазутом. Сейчас объемы поставок газа генерирующим объектам «Камчатскэнерго» существенно ниже плановых, что приводит к необходимости использования дорогого топочного мазута. Поставки газа ежегодно сокращаются и замещение дефицита газа мазутом происходит на 30-35%. В сложившейся ситуации в РусГидро считают необходимым оперативно урегулировать вопрос погашения долгов и обеспечить финансирование мероприятий по возмещению фактически понесенных расходов «Камчатскэнерго».

Стороны обсудили тему разработки Концепции развития энергетики Камчатского края. В составе Концепции, создание которой инициировано РусГидро, предусмотрены мероприятия по доведению мощности существующих геотермальных станций – Мутновской ГеоЭС-1 и Верхне-Мутновской ГеоЭС – до проектных значений, строительство на их площадках бинарных ГеоЭС, а также возведение Мутновской ГеоЭС-2. Помимо этого Концепция предполагает анализ использования потенциала Авачинской группы вулканов, ветропотенциала и эффективности применения технологий аккумулирования электрической и тепловой энергии. В ходе встречи стороны договорились об участии Правительства Камчатского края в разработке Концепции с последующим обращением в Правительство РФ с предложением по определению источников финансирования наиболее эффективных направлений развития ВИЭ.

Виктор Хмарин и Владимир Солодов обсудили реализацию проектов модернизации устаревших дизельных электростанций в удаленных населенных пунктах Камчатского края с использованием комбинированной выработки электроэнергии на базе ВИЭ – ветра или солнца – и современного дизельного источника посредством заключения энергосервисных контрактов.

«Для нас энергетика – это приоритетный вопрос, – заявил по итогам встречи Владимир Солодов. – И сегодня мы с РусГидро, которое всегда выступает надежным партнером Камчатского края, по всем принципиальным темам обозначили стратегию дальнейшего движения».

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Источник: ПАО "РусГидро"

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