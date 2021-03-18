Эксперты Главгосэкспертизы России рассмотрели проектно-сметную документацию на строительство участка трассы от транспортного узла на пересечении с Витебским проспектом до федеральной автомобильной дороги А-118 в Санкт-Петербурге. По итогам государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Широтная магистраль скоростного движения - шестиполосная автомобильная дорога протяженностью 27,4 км, строящаяся на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Трасса начинается от внутригородской платной автомагистрали – Западного скоростного диаметра, далее она пройдет внутри промышленного пояса южной планировочной зоны вдоль северного железнодорожного полукольца до примыкания к КАД севернее Кудрово и до пересечения с Мурманским шоссе на федеральной трассе «Кола».

Проектом, одобренным экспертами Главгосэкспертизы России, предусмотрен второй этап строительства магистрали, включающий сооружение участка от транспортного узла на пересечении с Витебским проспектом до транспортного узла на пересечении с Софийской улицей.

Планируемый участок протяженностью почти 2 км (по правому направлению – 1994,855 м, по левому – 1900,565 м) берет начало в месте подключения Западного скоростного диаметра к Широтной магистрали скоростного движения, проходит по территории Московского и Фрунзенского районов Санкт-Петербурга вдоль северного железнодорожного полукольца, пересекает железнодорожные пути Витебского направления в районе станции Воздухоплавательный парк, реку Волковку, Бухарестскую улицу и железнодорожные пути станции Волковская.

Для обустройства транспортной развязки с Витебским проспектом помимо самой развязки и эстакады основного хода Широтной магистрали будут построены развязка на пересечении с Софийской улицей, технологические проезды, здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта.

Так, в ходе реализации проекта на протяжении дороги установят три пункта взимания платы с малыми административно-бытовыми комплексами и здание центра управления дорожным движением, реконструируют светофор на перекрестке улицы Салова с Софийской улицей, восстановят Прогонную улицу в месте ее параллельного следования с магистралью скоростного движения, выполнят благоустройство территории и другие необходимые работы.

Генеральный проектировщик - АО «Институт Гипростроймост - Санкт-Петербург». Застройщик - АО «Западный скоростной диаметр».

Фото: rosavtodor.gov.ru