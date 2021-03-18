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Главгосэкспертиза одобрила строительство радиологического корпуса Восточно-Сибирского онкологического центра

Эксперты Главгосэкспертизы России рассмотрели проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство здания радиологического корпуса Восточно–Сибирского онкологического центра в Иркутске. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Центр в Иркутске строится в рамках государственно-частного партнерства между правительством Иркутской области и АО «Русатом Хэлскеа» - структурой Росатома, созданной для развития ядерной медицины и инновационных технологий обработки продукции в России и за рубежом. Центр оснастят современной медицинской техникой, позволяющей не только выявлять онкологические заболевания у пациентов на ранней стадии, но и оказывать высокоэффективную терапевтическую помощь.

Проектом, одобренным экспертами Главгосэкспертизы России, предусмотрено строительство здания радиологического корпуса на территории действующего Иркутского областного онкологического диспансера. В здании площадью 23 966,38 кв.м разместят стационарные отделения, а также отделение радионуклидной диагностики и отделение радиотерапии, оснащенное гамма-терапевтическими комплексами для контактной и дистанционной лучевой терапии, линейными ускорителями электронов. Также для разработки радиофармпрепаратов на базе центра создадут циклотронно-радиохимический комплекс.

Кроме того, на территории онкодиспансера разместят резервную дизельную генераторную установку, контрольно-пропускной пункт, аварийную котельную и локальные очистные сооружения бытовых стоков. Генеральная проектная организация АО «Государственный специализированный проектный институт». Застройщик – АО «Русатом Хэлскеа».

Фото: Пресс-служба Правительства Иркутской области

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Источник: ФАУ "Главгосэкспертиза России"

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