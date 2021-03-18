 
Инвестиции (проекты)

Горнолыжные курорты Сочи хотят объединить единой инфраструктурой

Горнолыжные курорты Сочи хотят объединить единой инфраструктурой

18 марта 2021, 16:15
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 
Источник: РИА Новости

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
235

Горнолыжные курорты Сочи может соединить единая инфраструктура, это поспособствует развитию туризма, сообщили в пресс-службе городской администрации.

"Сейчас ведутся серьезные переговоры по объединению всех наших горнолыжных курортов канатными дорогами и другой инфраструктурой. Мы собрали представителей общественных организаций, спортивных федераций, которые предложили пешие, велосипедные и иные маршруты, которые могут соединить горы и всю городскую инфраструктуру", - приводятся в сообщении слова мэра города Алексея Копайгородского.

Отмечается, что уже подписано шестистороннее соглашение между администрацией Сочи, тремя горными курортами, Сочинским нацпарком и Кавказским заповедником о сотрудничестве в сфере развития горно-туристского кластера.

"Вся эта инфраструктура будет развиваться под общим брендом города. По отдельности курорты не смогут развиваться, и всем выгодно получить очень серьезный качественный союз", - сказал Копайгородский.

Также по примеру Лондона или ОАЭ разрабатывается единое туристическое приложение для смартфонов. Через него турист сможет совершать множество операций - от заказа билетов и оплаты проживания до возможности забронировать столик в ресторане.

Фото: © РИА Новости / Артур Лебедев
 

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: РИА Новости

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Инвестиции
Хуснуллин сообщил о планах по обеспечению Севастополя и Крыма сотовой связью и 4G 18.03.2021
Хуснуллин сообщил о планах по обеспечению Севастополя и Крыма сотовой связью и 4G
Опреснитель для Ялты построят к концу 2022 года 18.03.2021
Опреснитель для Ялты построят к концу 2022 года
Власти Мурманской области подготовили концепцию глобального проекта 18.03.2021
Власти Мурманской области подготовили концепцию глобального проекта "Новый Мурманск"
Промплощадка 18.03.2021
Промплощадка "Руднево" получила статус индустриального парка
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Cabex 2021. Прямая трансляция
+