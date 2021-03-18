Горнолыжные курорты Сочи может соединить единая инфраструктура, это поспособствует развитию туризма, сообщили в пресс-службе городской администрации.

"Сейчас ведутся серьезные переговоры по объединению всех наших горнолыжных курортов канатными дорогами и другой инфраструктурой. Мы собрали представителей общественных организаций, спортивных федераций, которые предложили пешие, велосипедные и иные маршруты, которые могут соединить горы и всю городскую инфраструктуру", - приводятся в сообщении слова мэра города Алексея Копайгородского.

Отмечается, что уже подписано шестистороннее соглашение между администрацией Сочи, тремя горными курортами, Сочинским нацпарком и Кавказским заповедником о сотрудничестве в сфере развития горно-туристского кластера.

"Вся эта инфраструктура будет развиваться под общим брендом города. По отдельности курорты не смогут развиваться, и всем выгодно получить очень серьезный качественный союз", - сказал Копайгородский.

Также по примеру Лондона или ОАЭ разрабатывается единое туристическое приложение для смартфонов. Через него турист сможет совершать множество операций - от заказа билетов и оплаты проживания до возможности забронировать столик в ресторане.

Фото: © РИА Новости / Артур Лебедев

