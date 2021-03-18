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Кабмин предложил упростить порядок принятия решений о создании ТОР

Кабмин предложил упростить порядок принятия решений о создании ТОР

18 марта 2021, 13:15
Рубрика: Законотворчество
Метки: ЗАКОНОПРОЕКТ, КАБМИН, ТОР
Источник: ТАСС

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Правительство России подготовило упрощенный порядок принятия решений о создании территорий опережающего развития (ТОР). Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил в четверг на заседании кабмина.

"Он [вынесенный на заседание законопроект] предусматривает упрощенный порядок принятия решений о создании ТОР, - сказал глава кабмина. - Будет создан исчерпывающий перечень видов экономической деятельности, которые в ТОР и свободном порту Владивосток вести нельзя".

Принятие законопроекта позволит укрупнять уже существующие территории, объединяя их границы в рамках одного региона. "Это позволит более рационально и эффективно использовать земельные участки", - отметил премьер. По его словам, ряд положений законопроекта направлены на то, чтобы действующие резиденты ТОР, в том числе в моногородах, сохранили все свои прежние преференции и льготы.

"Кроме того, устраняются избыточные административные барьеры в сфере земельных отношений и строительства, а также системы таможенного контроля, изменяются функции и полномочия управляющих компаний, - рассказал Мишустин. - Реформируется наблюдательный совет свободного порта Владивосток. Переводятся в электронную форму заявки на получение статуса резидента".

"Все это позволит сделать такие территории более привлекательными для инвесторов, а также повысит экономический эффект от вложенных средств", - уверен премьер.

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Источник: ТАСС

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