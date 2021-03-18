На ремонт татарстанского участка трассы М-7 могут потратить 921,5 млн рублей. Конкурс на проведение тендера размещен на сайте единой информационной системы в сфере закупок.

Заказчиком выступает «Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского регион Федерального дорожного агентства». Капитальный ремонт необходимо будет провести на участке км 1154+000 — км 1161+000 на территории Татарстана. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 7 апреля этого года. Работы должны начаться в этом году 1 мая и закончиться 30 ноября 2022 года.

В начале марта сообщалось, что в Татарстане вдоль трассы М-7 установят еще более 30 км электроосвещения. На участке проходящем в черте Казани ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» планирует установить 1,4 тысячи оцинкованных опор и смонтировать более 2,8 тысяч светодиодных светильников. Также ранее глава Татарстана Рустам Минниханов заявлял, что стратегическим объектом для республики является строительство участка автодороги М-7 с обходом Нижнекамска и Набережных Челнов, с мостом через Каму.