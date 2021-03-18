Новая продукция "RAM bus"

АО «ДКС» расширило ассортимент продукции для организации шинных трасс в НКУ "RAM bus". Новинки вы можете увидеть на сайте производителя в соответствующем разделе: https://www.dkc.ru/ru/catalog/522/

В состав системы добавлены дополнительные типоразмеры реек для установки шинодержателей, а также комплект для расширения фаз – он используется при сборке шинодержателей для увеличения межфазного расстояния.

По вопросам размещения заказа на продукцию обращайтесь к дистрибьюторам ДКС. Список дистрибьюторов находится в разделе "Где купить" на сайте ДКС. Для получения консультаций и пояснений по ассортименту обращайтесь в региональные представительства компании. Контакты региональных представительств можно найти на официальном сайте компании в разделе "Контакты".