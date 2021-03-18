 
Компании

Новая продукция "RAM bus"

Новая продукция RAM bus

18 марта 2021, 09:48
Рубрика: Компании
Метки: ДКС, DKC
Отрасль: Электротехника 
Источник: АО "ДКС"

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
140

АО «ДКС» расширило ассортимент продукции для организации шинных трасс в НКУ "RAM bus". Новинки вы можете увидеть на сайте производителя в соответствующем разделе: https://www.dkc.ru/ru/catalog/522/

В состав системы добавлены дополнительные типоразмеры реек для установки шинодержателей, а также комплект для расширения фаз – он используется при сборке шинодержателей для увеличения межфазного расстояния.

По вопросам размещения заказа на продукцию обращайтесь к дистрибьюторам ДКС. Список дистрибьюторов находится в разделе "Где купить" на сайте ДКС. Для получения консультаций и пояснений по ассортименту обращайтесь в региональные представительства компании. Контакты региональных представительств можно найти на официальном сайте компании в разделе "Контакты".

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: АО "ДКС"

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Компании
18.03.2021
"Норникель" не стал менять прогноз производства из-за аварий
Российская катушка полоидального поля для ИТЭР прошла решающую стадию производства 18.03.2021
Российская катушка полоидального поля для ИТЭР прошла решающую стадию производства
17.03.2021
"Росэлектроника" выпустила 5-миллиардный геркон
Предприятие Росатома приступило к изготовлению реактора для энергоблока № 3 АЭС 15.03.2021
Предприятие Росатома приступило к изготовлению реактора для энергоблока № 3 АЭС "Аккую" (Турция)
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Cabex 2021. Прямая трансляция
+