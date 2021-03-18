В 2021 году на территории Ленинградской области компания «ЛОЭСК» отремонтирует 495 подстанций. В планах у энергетиков произвести ремонт 14,7 км кабельных линий и 35,9 км воздушных линий электропередачи напряжением 0,4-110 кВ, а также выполнить капитальный ремонт 80 трансформаторов на подстанциях 6-110 кВ, расположенных на территории Ленинградской области.

Традиционно в ходе реализации ремонтной программы большое внимание будет уделено расчистке просек. В течение года запланировано расчистить 30 га трасс ЛЭП 6-110 кВ. Кроме того, в составе комплексного ремонта на подстанциях «ЛОЭСК» будет выполнен ремонт выключателей, разъединителей, отделителей и короткозамыкателей, вторичного оборудования защиты и автоматики. Не менее важной составляющей ремонтной программы «ЛОЭСК» на 2021 год станет ремонт строительной части на 164 подстанциях.