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Объем финансирования ремонтной программы "ЛОЭСК" на 2021 год составит 263,7 млн руб.

Объем финансирования ремонтной программы ЛОЭСК на 2021 год составит 263,7 млн руб.

18 марта 2021, 15:15
Рубрика: Модернизация
Метки: ЛОЭСК
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: АО "ЛОЭСК"

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В 2021 году на территории Ленинградской области компания «ЛОЭСК» отремонтирует 495 подстанций. В планах у энергетиков произвести ремонт 14,7 км кабельных линий и 35,9 км воздушных линий электропередачи напряжением 0,4-110 кВ, а также выполнить капитальный ремонт 80 трансформаторов на подстанциях 6-110 кВ, расположенных на территории Ленинградской области.

Традиционно в ходе реализации ремонтной программы большое внимание будет уделено расчистке просек. В течение года запланировано расчистить 30 га трасс ЛЭП 6-110 кВ. Кроме того, в составе комплексного ремонта на подстанциях «ЛОЭСК» будет выполнен ремонт выключателей, разъединителей, отделителей и короткозамыкателей, вторичного оборудования защиты и автоматики.   Не менее важной составляющей ремонтной программы «ЛОЭСК» на 2021 год станет ремонт строительной части на 164 подстанциях.

«Ежегодная реализация ремонтной программы «ЛОЭСК» — основа для обеспечения надежного и качественного электроснабжения наших потребителей, сокращения количества технологических нарушений в сетях «ЛОЭСК» и повышения скорости их устранения, а также ключевой элемент подготовки электросетевой компании к отопительному периоду», — говорит главный инженер АО «ЛОЭСК» Рустам Холматов.

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Источник: АО "ЛОЭСК"

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