Ассоциация “Электрокабель” совместно с Минстроем МО
продолжают проводить отбор кабеля на ключевых стройках Подмосковья
18 марта 2021, 15:15
Рубрика: Модернизация
Метки: ЛОЭСК
Отрасль: Электроэнергетика
В 2021 году на территории Ленинградской области компания «ЛОЭСК» отремонтирует 495 подстанций. В планах у энергетиков произвести ремонт 14,7 км кабельных линий и 35,9 км воздушных линий электропередачи напряжением 0,4-110 кВ, а также выполнить капитальный ремонт 80 трансформаторов на подстанциях 6-110 кВ, расположенных на территории Ленинградской области.
Традиционно в ходе реализации ремонтной программы большое внимание будет уделено расчистке просек. В течение года запланировано расчистить 30 га трасс ЛЭП 6-110 кВ. Кроме того, в составе комплексного ремонта на подстанциях «ЛОЭСК» будет выполнен ремонт выключателей, разъединителей, отделителей и короткозамыкателей, вторичного оборудования защиты и автоматики. Не менее важной составляющей ремонтной программы «ЛОЭСК» на 2021 год станет ремонт строительной части на 164 подстанциях.
«Ежегодная реализация ремонтной программы «ЛОЭСК» — основа для обеспечения надежного и качественного электроснабжения наших потребителей, сокращения количества технологических нарушений в сетях «ЛОЭСК» и повышения скорости их устранения, а также ключевой элемент подготовки электросетевой компании к отопительному периоду», — говорит главный инженер АО «ЛОЭСК» Рустам Холматов.
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