Объем поддержки ВИЭ сокращают на четверть

По данным “Ъ”, правительство решило урезать объем новой программы поддержки зеленой генерации на 22%, до 313 млрд руб., чтобы удержать рост цен на электроэнергию в пределах инфляции. В результате объем строительства, по оценкам аналитиков, уменьшится с 7 ГВт до, в лучшем случае, 5 ГВт. А инвесторы в ВИЭ предупреждают, что часть производств оборудования для зеленой энергетики закроется, а рынок может ждать монополизация.

Правительство согласовало снижение объемов поддержки ВИЭ-энергетики на 2025–2035 годы с 400 млрд до 313 млрд руб. (в ценах 2021 года), рассказали “Ъ” источники. Решение было принято на совещании 11 марта на уровне вице-премьеров Александра Новака и Юрия Борисова. Порог инвестиций на строительство ветряных электростанций (ВЭС) составит 177 млрд руб., а на солнечные электростанции (СЭС) — 106 млрд руб., говорят источники, знакомые с результатами совещания. Объем поддержки мини-ГЭС мощностью до 50 МВт не изменится и останется на уровне 30 млрд руб.

На совещании также обсуждалось финансирование проектов СЭС из первой программы поддержки с вводом в 2023 и 2024 годах. Финансирование этих проектов сохранится на уровне 37 млрд руб., утверждают источники “Ъ”. В аппаратах вице-премьеров Александра Новака и Юрия Борисова, а также в Минэнерго комментариев не дали.

Первая программа поддержки ВИЭ стартовала в 2014 году и завершится в 2024 году, по ней будет построено около 6 ГВт. Инвесторы возвращают инвестиции за счет повышенных платежей с оптового энергорынка. Вторая программа рассчитана на 2025–2035 годы, и в 2019 году решено было направить на нее 400 млрд руб. На эти деньги инвесторы смогли бы построить более 6 ГВт.

Дискуссия вокруг сокращения объемов программы поддержки ВИЭ началась в прошлом году. Цель — удержать рост цен на электроэнергию в пределах инфляции. Минэкономики предлагало снизить программу вдвое, Минэнерго настаивало на сокращении на треть, до 306 млрд руб., резко против выступал Минпромторг (см. “Ъ” от 20 января). При этом в новой программе поддержки ВИЭ на 2025–2035 годы будут повышены требования по локализации оборудования, а также появится обязательство экспортировать его под угрозой штрафов (см. “Ъ” от 9 марта).

Сокращение рынка девальвирует все успехи локализации, часть производств просто закроется, сектор потеряет и рабочие места, и компетенции, заявили “Ъ” в Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ, объединяет инвесторов в ВИЭ). Требования по углублению локализации и экспорту, которые правительство утвердило еще в прошлом году, становятся совершенно неактуальными. «Инвестировать миллиарды долларов в экономику страны ради продажи на локальном рынке 25% от годового объема производства — решение, необъяснимое с экономической точки зрения. Без конкуренции все новые требования — это барьеры, которые за счет монополизации рынка лишь увеличат разрыв между мировым и локальным рынком»,— говорят в АРВЭ.

В Ассоциации предприятий солнечной энергетики заявили “Ъ”, что инвесторы отрасли солнечной энергетики, которые успели вступить в новые инвестиционные фазы, все равно намерены продолжать развивать производство, несмотря на снижение объема поддержки.

Председатель Российской ассоциации ветроиндустрии Игорь Брызгунов заявил “Ъ”, что любые требования повышения локализации выполнить можно, но для этого производители должны будут снова вложиться в новые производства, хотя еще не окупили предыдущие инвестиции. «Не уверен, что при перспективных объемах в 3 ГВт на десять лет им это будет интересно»,— отмечает он.

По оценкам Николая Посыпанко из Vygon Consulting, в границах обсуждаемого финансирования совокупные вводы ВИЭ должны будут ужаться с 7 ГВт до 5 ГВт. Удельные затраты на отечественные СЭС и ВЭС вырастут на 10–20%, полагает аналитик. Эффект от обязательств по экспорту технологической продукции девальвируется, останется лишь формальный бюрократический барьер для новых инвесторов в отрасль. «Наиболее критично сокращение скажется на секторе ветрогенерации, поскольку СЭС в ближайшие годы будут востребованы на рынках малой распределенной и микрогенерации»,— полагает аналитик.

Полина Смертина