Опреснитель для Ялты построят к концу 2022 года

Решение о строительстве опреснительной установки в Ялте принято, срок реализации - конец 2022 года, сообщил вице-премьер крымского правительства Евгений Кабанов.

"По Ялте уже начали проектировать. Контракт планируется заключить в июне. Срок реализации - конец 2022 года", - сказал РИА Новости Кабанов.

По его словам, к строительству планируется приступить летом текущего года.

"Сейчас идут предварительные проектные проработки", - сказал вице-премьер.

Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома, водоснабжение Симферополя в основном переориентировано на артезианские источники.

Правительство РФ подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова. На его реализацию направлено около 50 миллиардов рублей.

Фото: © РИА Новости / Дмитрий Макеев