В 2021 г. Китай планирует начать строительство плотины ГЭС Ярлунг Цангбо (Yarlung Tsangbo) на реке Брахмапутра (Yarlung Tsangbo), протекающей через Тибет, Индию и Бангладеш.

Планируемая мощность ГЭС Ярлунг Цангбо составит 60 ГВт. Новая ГЭС является крупнейшим в мире гидроэнергетическим сооружением, обогнав по мощности ГЭС Три ущелья (Three Gorges Dam), установленная мощность которой составляет 22,5 ГВт. Проект строительства ГЭС Ярлунг Цангбо включен в 14-й пятилетний план развития Китая на 2021-2025 гг., как один из крупнейших проектов, предусмотренных стратегией развития энергетики Китая. В декабре 2020 г. Индия также объявила о планах строительства ГЭС мощностью 10 ГВт на реке Брахмапутра. Ожидается, что водохранилище новой ГЭС поможет компенсировать возможные негативные последствия реализуемых Китаем гидроэнергетических проектов на реке Брахмапутра, которые могут привести к дефициту водных ресурсов ниже по течению реки или стать причиной внезапных наводнений.

Информационно-аналитический ресурс Enerdata