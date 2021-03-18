Проектный центр ИТЭР, Москва (18 марта 2021 года) – В Санкт-Петербурге на территории Средне-Невского судостроительного завода (АО «СНСЗ») специалисты завода и АО «НИИЭФА» (входит в Госкорпорацию «Росатом») успешно завершили вакуумно-нагнетательную пропитку обмотки сверхпроводящей катушки магнитной системы реактора ИТЭР (International Thermonuclear Experimental Reactor).

Вакуумно-нагнетательная пропитка – одна из наиболее сложных и ответственных стадий изготовления катушки, которой предшествовал целый ряд технологических этапов, завершенных в прошлом году. Катушка PF1 (диаметр – 9 метров, масса - 200 тонн) является одной из шести катушек полоидального поля в магнитной системе, которая служит для удержания плазмы в реакторе ИТЭР. Катушка – сложное изделие, основой которого являются восемь сверхпроводниковых двухслойных двухзаходных галет. Для каждого из 16 кабелей катушки PF1 использовался изготовленный ранее в России (АО «ТВЭЛ», АО «ЧМЗ», АО «ВНИИНМ», АО «ВНИИКП») ниобий-титановый сверхпроводник, обладающий сверхпроводящими свойствами при сверхнизких температурах около 4 Кельвина.

Изготовление катушки полоидального поля ввиду уникальности изделия и крайне высоких требований, предъявляемых Организацией ИТЭР, потребовало разработки и совершенствования передовых технологий и технологических процессов. Важнейшие технологии и оборудование для изготовления катушки были разработаны в АО «НИИЭФА».

Директор российского Агентства ИТЭР (входит в Госкорпорацию «Росатом») Анатолий Красильников отметил: «Успешное завершение этой стадии изготовления российской катушки сложно переоценить. Главная сложность при пропитке состояла в том, что это необратимая операция, переделать что-либо в случае неудачи было бы невозможно. Иными словами, мы просто не имели права на ошибку. Но мы ничуть не сомневались в успехе, потому что над изготовлением катушки работает по-настоящему высококлассный коллектив».

Вакуумно-нагнетательная пропитка катушки PF1 необходима для получения электрической изоляции с крайне высокой диэлектрической и механической прочностью. В дальнейшем изготовление катушки PF1 пройдёт ряд следующих технологических операций, после чего состоится итоговая сборка изделия и подготовка к его отправке на площадку сооружения реактора ИТЭР на юге Франции весной 2022 года.

Для справки:

ИТЭР (ITER) – экспериментальный термоядерный реактор на базе концепции токамака и один из крупнейших примеров международного сотрудничества в сфере развития ядерной энергетики. Цель этого «мегасайенс-проекта» – продемонстрировать возможность управляемого термоядерного синтеза с временем горения и мощностью промышленного масштаба. Над ним совместно работают страны Евросоюза, а также Россия, США, Индия, Китай, Южная Корея и Япония. ИТЭР строится по технологии установки ТОКАМАК («тороидальная камера магнитная катушка»), разработанной выдающимися советскими учеными.

Идея строительства международного термоядерного реактора была выдвинута в 1985 году. Россия выступила инициатором объединения международных усилий по созданию ИТЭР и занимает одну из ключевых позиций в проекте, внося в него фундаментальный вклад. Организацией, ответственной за выполнение обязательств российской стороны в проекте ИТЭР, определена Госкорпорация «Росатом». Работу координирует Частное учреждение Госкорпорации «Росатом» «Проектный центр ИТЭР». В ответственность Российской Федерации входит изготовление и поставка 25 сложнейших высокотехнологичных систем будущей установки (9% от стоимости сооружения реактора по техническому проекту); в проекте работает российский персонал, прикомандированный к Международной организации ИТЭР. Выполнение работ по проекту ИТЭР поддерживает научные и инженерные коллективы на российских предприятиях.

Источник: Пресс-служба Частного учреждения Госкорпорации «Росатом» «Проектный центр ИТЭР»