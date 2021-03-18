RusCable Insider #213 - Схема Cabex, голосование PR-Challeng
18 марта 2021, 16:30
Рубрика: Контракты
Метки: ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА, ГОСЗАКУПКИ
Отрасль: Строительство
На сайте госзакупок опубликовали аукцион по строительству многоквартирного дома для переселенцев из аварийного жилья. Максимальная стоимость работ составляет 252 млн рублей.
Дом для переселенцев появится на улице Курской в Ленинском районе Кирова. По документам, в нём будет не более 17 этажей высотой не менее 2,5 м и не более 2 секций.
Известно, что в квартирах установят сантехнику, входные и межкомнатные двери. Полы в жилых помещениях покроют линолеумом или ламинатом, в санузлах, ванных, лифтовых холлах и коридорах общего пользования — керамической плиткой (керамогранитом). Во дворе нового дома построят детскую площадку.
Строительство должны завершить до 15 декабря 2021 года. Заявки на участие в аукционе принимаются до 25 марта. В этот же день состоятся торги.
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