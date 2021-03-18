На сайте госзакупок опубликовали аукцион по строительству многоквартирного дома для переселенцев из аварийного жилья. Максимальная стоимость работ составляет 252 млн рублей.

Дом для переселенцев появится на улице Курской в Ленинском районе Кирова. По документам, в нём будет не более 17 этажей высотой не менее 2,5 м и не более 2 секций.

Известно, что в квартирах установят сантехнику, входные и межкомнатные двери. Полы в жилых помещениях покроют линолеумом или ламинатом, в санузлах, ванных, лифтовых холлах и коридорах общего пользования — керамической плиткой (керамогранитом). Во дворе нового дома построят детскую площадку.

Строительство должны завершить до 15 декабря 2021 года. Заявки на участие в аукционе принимаются до 25 марта. В этот же день состоятся торги.