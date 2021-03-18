 
Контракты

В Кирове на строительство дома для переселенцев потратят 252 млн рублей

В Кирове на строительство дома для переселенцев потратят 252 млн рублей

18 марта 2021, 16:30
Рубрика: Контракты
Метки: ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА, ГОСЗАКУПКИ
Отрасль: Строительство 
Источник: kirov.istochnik.online

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На сайте госзакупок опубликовали аукцион по строительству многоквартирного дома для переселенцев из аварийного жилья. Максимальная стоимость работ составляет 252 млн рублей.

Дом для переселенцев появится на улице Курской в Ленинском районе Кирова. По документам, в нём будет не более 17 этажей высотой не менее 2,5 м и не более 2 секций.

Известно, что в квартирах установят сантехнику, входные и межкомнатные двери. Полы в жилых помещениях покроют линолеумом или ламинатом, в санузлах, ванных, лифтовых холлах и коридорах общего пользования — керамической плиткой (керамогранитом). Во дворе нового дома построят детскую площадку.

Строительство должны завершить до 15 декабря 2021 года. Заявки на участие в аукционе принимаются до 25 марта. В этот же день состоятся торги.

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Источник: kirov.istochnik.online

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