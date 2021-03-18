В 14-м пятилетнем плане развития Китая, охватывающем период 2021-2025 гг., обозначена цель по увеличению мощности атомной генерации на 40% (с 50 ГВт в 2020 г. до 70 ГВт в 2025 г.). Кроме того, к 2025 г. страна намерена обеспечивать 20% общего энергопотребления за счет неископаемого топлива (15,9% в 2020 г.). Китай также намерен снизить энергоемкость ВВП (потребление энергии на единицу ВВП) на 13,5% и углеродоемкость ВВП (выбросы CO2 на единицу ВВП) на 18% в период 2021- 2025 гг. За период 2015-2020 гг. углеродоемкость ВВП снизилась на 18,8%, превысив ранее запланированный уровень в 18%.

Тем не менее, пятилетний план на 2021-2025 гг. не предусматривает замедление темпов роста угольной генерации. В рамках плана предполагается лишь обеспечить надлежащее управление темпами роста мощности угольной генерации, без запретов на строительство новых и без вывода из эксплуатации действующих угольных электростанций до 2025 г. В Китае планируется продолжить продвижение технологий чистого и эффективного использования угля, ускорить внедрение рыночных механизмов по сокращению энергопотребления и выбросов CO2, а также увеличить налоговые льготы для поддержки использования низкоуглеродных источников энергии.

В сентябре 2020 г. Китай представил планы по обновлению своего национального вклада (Nationally Determined Contribution, NDC) в Парижское соглашение по климату*, целью которых является снижение начиная с 2030 г. объема выбросов углекислого газа** и достижение углеродной нейтральности экономики к 2060 г.

Информационно-аналитический ресурс Enerdata

* Парижское соглашение по климату – соглашение в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата, регулирующее меры по снижению содержания углекислого газа в атмосфере с 2020 года. Соглашение было подготовлено взамен Киотского протокола в ходе Конференции по климату в Париже и принято консенсусом 12 декабря 2015 года, а подписано 22 апреля 2016 года.

** Выбросы CO2 в Китае начиная с 1990 г. выросли почти в четыре раза, достигнув 9,7 Гт в 2019 г