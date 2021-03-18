«Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») опробовала напряжением ЛЭП 220 кВ «Камала-1 – Саянская тяговая» №2». Линейный объект протяженностью 80,74 км возведен с применением современных решений: использованы многогранные опоры, провод нового поколения. Стоимость работ составила 3,26 млрд рублей. Это первое «звено» нового транзита 220 кВ «Минусинская-опорная – Камала-1», который нацелен на увеличение пропускной способности красноярского участка Транссибирской железнодорожной магистрали и развитие региона с населением 2,9 млн человек.

Строительство ЛЭП 220 кВ «Минусинская-опорная – Камала-1» входит в состав одного из Национальных проектов – Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Полностью работы планируется завершить до конца 2021 года. Сроки синхронизированы с реконструкцией тяговых подстанций Красноярской железной дороги, которую ведут РЖД.

Трасса линии «Камала-1 – Саянская тяговая №2» проходит параллельно действующей ЛЭП 220 кВ, которая также питает объекты железнодорожной инфраструктуры. Применение стальных многогранных опор позволяет увеличить надежность энергоснабжения потребителей. Такие конструкции характеризуются долговечностью (срок службы – до 70 лет), вандалоустойчивостью и способностью выдерживать ветровые нагрузки до 32 м/c, характерные для климата регионов Сибири. Кроме того, многогранные опоры проще в монтаже и занимают компактную площадку, что важно в условиях сложного рельефа местности.

Впервые в магистральных электрических сетях Красноярского края на всем протяжении ЛЭП смонтирован провод нового поколения, обладающий повышенной пропускной способностью, прочностью, устойчивостью к ветровым воздействиям и гололедообразованию. Линия оснащена грозотросом со встроенным волоконно-оптическим кабелем, а также защитными устройствами, снижающими риск попадания птиц в зону поражения электрическим током.