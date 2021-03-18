В Кургане приступают к строительству двух больниц

В Кургане нашли подрядчиков на строительство детской поликлиники в Заозерном районе и хирургического корпуса онкодиспансера. Они уже приступают к работе, сообщает пресс-служба губернатора Курганской области.

«В Кургане приступают к строительству детской поликлиники в Заозерном и хирургического корпуса областного онкологического диспансера. Аукционы завершены, подрядчики начинают работу на объектах», — говорится в сообщении.

Строительство и оснащение хирургического корпуса в онкодиспансере обойдется примерно в миллиард рублей. Ввести объект в эксплуатацию планируют в 2023 году. «Там появятся современные операционные и просторные палаты», — уточняют в правительстве. Кроме того, новый корпус позволит перевести в здание онкодиспансера дневной стационар. Сейчас он расположен на площадях, арендуемых у железнодорожной больницы.

Помимо этого, в 2020 году на ремонт крыши и фасадов основного корпуса и поликлиники онкодиспансера выделили 14 млн рублей. Работы завершены. В этом году на обновление фасадов других корпусов направят еще 14 млн рублей. В скором времени должны ввести в эксплуатацию новый линейный ускоритель стоимостью 180 млн рублей. Для этого врачи пройдут обучение у иностранных специалистов

Строительство детской поликлиники обойдется в 406 млн рублей. Работы планируют завершить в конце 2022 года. Согласно данным портала госзакупок, строительством детской поликлиники будет заниматься московская компания «Авиапромстрой», победившая в аукционе. Строительством хирургического корпуса онкодиспансера займется ЗАО «Курганстальмост» — единственный участник торгов.

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU