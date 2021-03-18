В Уральском федеральном университете был торжественно введён в работу новый дисплейный класс кафедры «Электроэнергетика» Уральского энергетического института, созданного при поддержке компании «Россети Урал». В церемонии открытия приняли участие ректор УрФУ Виктор Кокшаров и генеральный директор компании «Россети Урал» Владимир Болотин.

Студенты Уральского энергетического института УрФУ теперь смогут работать на новом современном программном продукте оперативно-технологического управления с изменяемым набором приложений для создания автоматизированных систем диспетчерского, технологического, ситуационного, коммерческого управления объектами электроэнергетики. Данный программный продукт акцептован всеми энергетическими предприятиями России и используется в работе крупными промышленными потребителями электроэнергии, системными операторами электроэнергетических систем и операторами микро-энергосистем.

Отметим, что новая технологическая платформа оперативно-технологического управления в настоящий момент применяется в Центре управления электросетевой инфраструктурой «Россети Урал» в Свердловской области.

«Этот класс создан, в первую очередь, с целью повышения качества подготовки кадров для электросетевого комплекса Уральского региона. «Россети Урал» заинтересованы в том, чтобы будущие энергетики обладали достаточным уровнем компетенций по решению новых задач и вызовов отрасли. Например, сейчас мы занимаемся созданием информационной модели электрических сетей компании. Преподаватели и студенты УрФУ успешно освоили новый программный комплекс, который представлен в этом классе, освоили необходимую методологию и активно участвуют в работе по созданию CIM-модели сетевой инфраструктуры», - отметил генеральный директор компании «Россети Урал» Владимир Болотин.

«Уральский федеральный университет и компания «Россети Урал» - это яркий образец успешного взаимодействия науки и бизнеса. Энергетическая отрасль сегодня весьма заинтересована в молодых инженерах, способных работать в условиях нового технологического уровня, и мы готовы предоставить специалистов с соответствующим набором профессиональных навыков и знаний», - подчеркнул ректор УрФУ Виктор Кокшаров.

Напомним, что компанию «Россети Урал» и УрФУ связывает многолетнее и плодотворное сотрудничество. Более 75% инженеров-энергетиков, работающих в Уральском регионе, подготовлено именно Уральским энергетическим институтом УрФУ. Кроме того, профессорско-преподавательский коллектив УралЭНИН и специалисты «Россети Урал» совместно реализуют научно-исследовательские и конструкторские проекты, имеющие высокую значимость для развития энергосистемы Урала.

Базовая кафедра «Электроэнергетика» Уральского энергетического института создана при поддержке «Россети Урал» с целью активного развития практико-ориентированной подготовки студентов технических специальностей. Сегодня это взаимодействие максимально расширено и включает в себя и профессиональную переподготовку, и повышение квалификации сотрудников компании, профориентационную деятельность, практико-ориентированную подготовку кадров для электросетевого комплекса.