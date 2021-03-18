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В Южной Корее планируется ввести в эксплуатацию 2,1 ГВт мощности плавучих СЭС к 2030 году

В Южной Корее планируется ввести в эксплуатацию 2,1 ГВт мощности плавучих СЭС к 2030 году

18 марта 2021, 17:45
Рубрика: За рубежом
Метки: ЮЖНАЯ КОРЕЯ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: АО "СО ЕЭС"

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В Южной Корее планируется ввести в эксплуатацию 2,1 ГВт мощности плавучих СЭС к 2030 г., что является частью правительственной стратегии по достижению углеродно-нейтральной экономики страны к 2050 г. В качестве потенциальных площадок для реализации проектов строительства первых плавучих СЭС общей мощностью 147 МВт Министерство окружающей среды Южной Кореи уже выбрало пять водохранилищ у плотин Хапчхон (Hapcheon), Гунви (Gunwi), Чхунджу (Chungju), Соян (Soyang River) и Имха (Imha).

В июле 2020 г. компании EN Technologies (Южная Корея) и Ocean Sun (Норвегия) подписали соглашение о совместной разработке демонстрационной плавучей солнечной СЭС (с возможностью доведения ее мощности минимум до 100 МВт в течение 18 месяцев). Демонстрационная СЭС является прототипом плавучей СЭС мощностью 2,1 ГВт, которую планируется построить на водохранилище у южнокорейской плотины Сэмангым (Saemangeum). В дальнейшем, в течение 5 лет в Южной Корее планируется ввести в эксплуатацию еще 400 МВт мощности плавучей солнечной генерации.

Информационно-аналитический ресурс Enerdata

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Источник: АО "СО ЕЭС"

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