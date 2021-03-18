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Хуснуллин сообщил о планах по обеспечению Севастополя и Крыма сотовой связью и 4G

Хуснуллин сообщил о планах по обеспечению Севастополя и Крыма сотовой связью и 4G

18 марта 2021, 18:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: КРЫМ, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Телекоммуникация (связь) 
Источник: ТАСС

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Город Севастополь до 2022 года будет обеспечен мобильной связью и интернетом на 100%, Республика Крым - на 95%. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании с руководством регионов и правительства России по вопросам развития Крыма и Севастополя.

"Сегодня в регионе есть определенные проблемы, мы выделили деньги, нашли технические решения, до 2022 года хотим обеспечить мобильной связью и высокоскоростным интернетом 4G не менее 95% территории Республики Крым и 100% территории Севастополя", - сказал Хуснуллин.

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Источник: ТАСС

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